Eltüntetik a tengerszemeket - Utat, rendelőket, tornacsarnokot újítanak fel Csanyteleken

Felújítják a Csanyteleket átszelő 4519-es utat. A Pusztaszerre és Csongrádra vezető szakasza már kész, magyar forrásból, a középső részre pedig most keresnek kivitelezőt közbeszerzéssel.A csanytelekiek által régóta várt beruházásról Forgó Henrik polgármester számolt be. Ezt az utat a Magyar Közút újíttatja fel állami pénzből és a területfejlesztési operatív programból.Az orvosi rendelők háza, amelyet Csanyteleken egészségügyi kombinátnak neveznek, az önkormányzat nyertes pályázata révén újul meg. A közel negyvenéves épület lapos tetejének rossz volt a szigetelése, és nem volt benn mozgáskorlátozottak számára WC, nem is akadálymentes. Az önkormányzat örült, hogy a hiányosságok miatt még nem büntette meg a települést a tisztiorvosi szolgálat. A most zajló, 36 milliós beruházáshoz az ötödik nekifutásra sikerült pályázati pénzt szerezni, mivel az épületben kialakított egyik lakás nem az önkormányzaté, magántulajdon.– Szintén régóta szeretnénk megoldani a belvízgondokat. Erre először most a József Attila és a Nefelejcs utcában lesz lehetőség. Az első ütem 140 millió forintba kerül. A régi, már tájékozódási pontnak számító kátyúk, „tengerszemek" innen is el fognak tűnni, és ez a program később másutt folytatódik – hallottuk a polgármestertől. Az említett két utcában is dolgoznak épp: a közműveket keresik, mert a régóta ott lévő vezetékek nem pont ott húzódnak, ahol a térképen szerepelnek. Miután elkészül a zárt belvízelvezető, ebben a két utcában szintén aszfaltoznak, a Vidékfejlesztési Programból.Az önkormányzat emellett 2 millió forintból – saját erőből, mert erre nem létezik pályázat – egy óvodai csoportszoba átalakításával minibölcsődét hoz létre. Szintén zajlik a polgármesteri hivatal retró stílusú dísztermének fölújítása, 3,7 millió forintból. A Leader-program három különböző pályázatán nyert mintegy 10 millió forintból a templommal szemben lévő régi varrodaépületet is felújítják. Ez lesz a civil szervezetek háza, és kialakítanak benne egy konditermet is. Később épül a településen egy tárolóhely és hűtőház is 61 millió forintból, erre még nem írtak ki közbeszerzést.– A Klebelsberg Központtal nekünk jó a kapcsolatunk. Az állami iskolafenntartó 150 millióból fel fogja újítani a tornacsarnokot és az iskola bizonyos részeit. Mielőtt az állam átvette az iskolát, mi az épületen már felújítottuk a hőszigetelést, új nyílászárókat építtettünk be, a födém is megújult. A csarnok is nagyon korszerűtlen ház, az összes ablak síküveg, acélszerkezetben. Ezt hőszigetelt elemekre fogják cserélni, és az iskola fűtésrendszere is megújul. A korábbi fűtési költség ezzel a felére csökken.