Epilepsziás roham miatt esett el, de erről nem szólt a hatóságnak - 20 ezerre büntették a törött borosüvegért

Fotó: Kovács Erika

– Ledolgozom a 20 ezer forintos büntetést, de nem érzem jogosnak. Rohamom volt, nem tudtam magam után eltakarítani az üvegcserepeket – mondta Ápra József.Az 54 éves csanyteleki férfi azért kereste meg lapunkat, mert igazságtalannak véli, hogy köztisztasági szabálysértésért kell felelnie. – Találkoztam egy ismerősömmel, akivel bementünk a kocsmába. Kólát ittam, de furcsa íze volt, mintha vörösbor is lett volna benne – mesélte a történetet. A férfi epilepsziás, nem sokkal előtte vette be a gyógyszereit is. – Hazafelé a Gárdonyi utcán rosszul lettem. A következő emlékem az, hogy a kórházban vagyok. Kiderült, rohamom volt. Bent tartottak egy hétig.Amikor hazaengedték a kórházból, József elment a biciklijéért. Annál a háznál őrizgették, amelyik előtt rosszul lett.– A csíkos szatyromban egy üveg bort és tejfölt vittem. A bor, amikor elestem, összetört és kifolyt. Az üvegcserepek a szatyorban maradtak. Már kidobtam, de nézze meg, a táska még csak ki sem szakadt – mutatta.A férfi pár nappal később levelet kapott a Csongrádi Járási Hivataltól. Beidézték köztisztasági szabálysértés miatt. – Fogalmam sem volt, mit követtem el. A hivatalban mondták meg, hogy az összetört üveg miatt kapok büntetést. De hogy tudtam volna eltakarítani, ha elvitt a mentő?

József megmutatta a járási hivatal határozatát. Abban leírták, hogy a rendőr járőrözés közben talált a férfira, aki „erősen ittas" volt. Az út mellett feküdt a kerékpárja és az összetört üvegek mellett. A köztisztasági szabálysértést a rendőrnek helyben elismerte, a feljelentést tudomásul vette. A szabálysértést a járási hivatalban, a hatóság előtti meghallgatáson is elismerte. 20 ezer forintra büntették. Mivel havonta 28 ezer 500 forint szociális járadékot kap, így abból nem tudja kifizetni a bírságot.– Lehetőséget adtak rá, hogy leüljem vagy ledolgozzam az összeget. Az utóbbit választottam. Csakhogy ahhoz foglalkozás-egészségügyi orvosi vizsgálatra kellett mennem. Baráti segítséggel utaztam Csongrádra, kölcsönből fizettem ki a vizsgálat 3000 forintos díját. Közben attól féltem, hogy az epilepsziám miatt esetleg nem engedik, hogy dolgozzak. Szerencsére könnyebb munkát végezhetek.József nem tartja igazságosnak a büntetését. Megmutatta a kórházi zárójelentését is, amelyben az áll, hogy a sürgősségi osztály ismételt epilepsziás roham miatt kérte a felvételét a kórházba. Az is benne volt, hogy amikor elesett, nem volt ittas.– Korábban sokkal többet ittam, de a betegségem óta már kevesebbet – ismerte el.A rohamról, rosszullétről a hivatal nem tudhatott, mivel Ápra József arról ott nem beszélt a meghallgatáson, hanem elismerte a köztisztasági szabálysértést – tájékoztatta lapunkat a Csongrád Megyei Kormányhivatal sajtószolgálata. Letelt a jogorvoslati határidő. Az ügy végrehajtási szakaszba érkezett, akkor is, ha most másképp gondolja a panaszos a történteket – írták.