Erősebb a kötelék a mindennapi gondoknál: MÚOSZ-nagydíjas lett a csanyteleki Borsosékról készült fotósorozat

Hivatásról



Így vall a 38 éves kiskunhalasi Móricz-Sabján Simon fotóriporter, dokumentarista fotográfus hivatásáról: ,,A fő motivációm a fotografálásban az ember és környezetének megjelenítése volt, később pedig a véleménynyilvánítás, hogy a szűkebb és tágabb környezetemről alkotott álláspontot képekkel tudjam visszaadni. Napilapos munkám mellett mindig rengeteg időt szántam a személyes anyagaim elkészítésére, elsősorban az emberre és környezetére koncentrálva. Az utóbbi években kizárólag a hosszú távú projektek érdekelnek, egy-egy témán évekig dolgozom."

Sok a rosszindulat

Kíváncsiság. A figyelem középpontjában egy kép a sok közül. A Borsos gyerekek körbeállják Móricz-Sabján Simont, aki az egyik felvételt mutatja nekik. Fotó: Török János

Élet a földutak mentén

Móricz-Sabján Simon Budapesten a 36. Magyar Sajtófotó Pályázat Nagydíját kiérdemlő Borsos család című sorozata mellett a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban a díjkiosztó után. Fotó: Fejér Bálint

Anya inkább kisunnyog

Fotó: Török János

Örök szabály a szakmában, hogy a fotósnak távol kell tartania magát a témától, nem szabad, hogy az események részesévé váljon, mindig megfigyelőnek kell maradnia. Amikor a beszélgetés végén Borsosék legkisebb gyermeke, a hétéves Luca átkarolta Móricz-Sabján Simon karját, miközben vendéglátónk, Marcsi kávét főzött a konyhában, abból a mozdulatból az látszott, ez már sokkal több egy fotós és riportalany kapcsolatnál. Simon három éve jár vissza Borsosékhoz, három éve fotózza a családot. Sorozatáért az idei 36. Magyar Sajtófotó Pályázaton MÚOSZ Nagydíjat vehetett át.Az első kérdésünk az volt Borsosékhoz, mennyit éreztek abból, hogy a fotográfus felvételein keresztül az egész világ megismerhette őket. - Kaptunk hideget-meleget, de inkább hideget. Konkrétan azt hallottam a faluban, hogy milliókat kaptunk a fotózásért - utalt az emberi irigységre Mária. - Rosszulesik az is, amikor bejelentik a védő-nőnek, hogy a gyerekek egyedül járnak ki a 100 méterre lévő focipályára. Sok a rosszindulat. Amit tudunk, mindent megadunk a gyerekeknek, magunkra nem sokat költünk - mondta az édesanya.Simon így mutatta be a Borsosék című sorozatát: a nyolcfős Borsos család a Csongrád megyei Csanytelek településen él, nehézségeik, életük pedig tökéletes tükörképe Kelet-Magyarország problémáinak. A család fő bevételi forrása a gyermekek után járó állami támogatás, amely jelenleg 120 ezer forint havonta. Helyzetük a szegénységi küszöb alatt nem egyedülálló, Magyarországon a lakosság egyharmada él jelenleg a létminimum alatt, és több mint 12 százaléka él mélyszegénységben. Mária és József nemcsak a hat gyermek nevelésével küzd meg a hétköznapokban, de a térségre jellemző munkanélküliséggel is. Mindketten idénymunkákkal próbálják a havi jövedelmet kiegészíteni, amely viszont éppoly rendszertelen, mint amennyire kevés bevételt jelent. Bár a gyerekek és szüleik kénytelenek együtt élni a szegénység okozta korlátokkal, a kötelék, amely összeköti őket, sokkal erősebb a mindennapi gondoknál.- 2010-ben Tanács Pistával, az akkori Népszabadság tudósítójával Békés megyében dolgoztunk. Egyik riport alkalmával a főút után le kellett tenni a kocsit, és egy kilométert gyalogoltunk, annyira járhatatlan volt. Kiderült, hogy rengeteg ilyen belterületi földút van. Marcsi édesanyjával a Sárvidék című sorozat készítése közben találkoztam, innen a kapcsolatunk. Minél több ilyen családot kerestem, azt akartam megmutatni, milyen az élet a földutak mentén. Túl sok olyan problémával találkoztam, ami mellett nem lehet elmenni - mesélte Simon.Simon az évek alatt több ezer fotót készített a családról. Úgy gondolja, még van 40-50 jó kép. A díjnyertes sorozat válogatás az elmúlt 3-4 év fotóiból. Az egyik sikerélmény, hogy amikor egy külföldi pályázaton nyert a sorozat, egy ismeretlentől kaptak Marcsiék 50 ezer forintot. - A díj azért fontos, mert kinyit egy ablakot, el tudtam vele érni valamit. Nem az anyagi probléma, a szegénység a lényeg, nem a szomorúságról van szó. Hat gyereket felnevelni nem egyszerű, főleg egy szerényebb körülmények között élő családban, de itt mindent megkapnak - magyarázta a képek hátteréről a fotográfus. A Borsos gyerekek, Richárd József 15 éves, Viktor 14, Dávid 12, Bence 9, Luca 4, a legnagyobb fiú, Vincze Zsolt Antal pedig 19 éves.Míg beszélgettünk, a gyerekek olyan párnacsatába kezdtek, hogy alig értettük egymást. Az egyik díjnyertes fotó is egy hasonló pillanatot ábrázol. - Volt már olyan, hogy egész este harcoltunk - mondta büszkén Bence. - Volt egy kis halálfélelmem, amikor repültek a párnák mindenfelé, de hát itt ilyen egy átlagos hétvége - tette hozzá Simon.Az édesanya, Marcsi is alig győzött menekülni a párnák és a kamera elől. - Van, amikor elfoglalják magukat. Nem vagyok jó fotóalany, libabőrös leszek tőle. Így, hogy barátság alakult ki köztünk, már nem zavar, de ha fotóz, én inkább ki szoktam sunnyogni - mentegetőzött.- Úgy éreztem, a problémáikon keresztül fel tudom hívni a figyelmet a szegénységre. Bemutathatok egy klasszikus, mindennapi életet, hogy mit jelent hat gyerek felnevelése ilyen körülmények között. A cél, hogy hassak vele az emberekre. Emellett minden tiszteletem Marcsiéké - mondta Simon kávézás közben.A Borsos gyerekek és édesanyjuk közben azt is megbeszélték Simonnal, hogy hamarosan szerveznek egy budapesti kirándulást, amikor megnézik a fotókiállítást, és egy trambulinparkba is elmennek majd - a fiúk legnagyobb örömére.