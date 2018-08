Este buli, nappal alvás a Körös-toroki Napokon: Aki nem tudott jönni, annak a babáját hozták Csongrádra - képek

– Lacinak hívják, de nem tudott eljönni velünk, mert a barátnője rászervezett a programra – meséli sokat sejtetően Endre. – Három éve járunk Csongrádra, egy barátunk főiskolás haverjai meséltek erről a fesztiválról. Ez az első alkalom, hogy Laci lemaradt, de így, a baba képében velünk van. Fel is öltöztettük tisztességesen. Még söre is van.

Tényleg nincs „Hungaroring-hangulat": a félliteres ásványvíz 200–300 forint, a kóla 350–400, a csapolt sörök korsója 400–500 forint körül mozog, kézműves söröket pedig 600–700 forintért vehetnek a fesztiválozók. Aki éhes, az már 600 forintért vehet egy tisztességes hamburgert, a klasszikus sajtos-tejfölös lángos pedig 650 forint.

Állami szolgáltatás



A Csongrád Megyei Kormányhivatal Csongrádi Járási Hivatala a korábbi évek hagyományainak megfelelően idén is kitelepül a Körös-toroki Napokra. A kihelyezett ügyfélszolgálati helyszínen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Csongrád Megyei Igazgatósága, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Csongrád Rendőrkapitánysága és a helyi egészségfejlesztési iroda egymás szomszédságában nyújtja szolgáltatásait a fesztiválozó közönségnek. Természetesen ezúttal is jelen lesz a mobil ügyfélszolgálatként működő kormányablakbusz, melynek köszönhetően akár a vízparton is lehet lakcímkártyát készíttetni, személyi igazolványt és jogosítványt újíttatni két napon át. A Körös-toroki parti sétány kezdeti szakaszán található ügyfélszolgálatot pénteken mutatta be az a nyilvánosságnak dr. Szubally Brúnó, a Csongrád Járási Hivatal vezetője, dr. Makó András, a NAV megyei igazgatója és Kun József alezredes, megbízott csongrádi rendőrkapitány.

Telt házas koncertekkel és utánozhatatlan Tisza-parti hangulattal kezdődött a KTN Fesztivál. Akik hajnalig csápoltak a bulikban, azok a másnapot többnyire szundikálással töltik, de a vízpart is teli van. A homokföveny ugyan hiányzik, de ez nem zavarja a strandolókat.A legizgalmasabb arcok gyűjtőhelye a kemping. Egy csapat pesti srác például egy gumibabára nyomtatta barátjuk arcát.Szolnokról is többen jöttek, Anikó és barátai pénteken költöztek le a Tisza-partra. – Legelőször huszonpár éve voltam itt, azóta nagyon megváltozott a fesztivál. A barátaim viszont most vannak itt először. Nincs konkrét fellépő, aki miatt jöttünk volna, de elsősorban nem a tücc-tücc zene érdekel bennünket – vázolja terveiket Anikó.Roxi és Tamás Szegedet és Kiszombort hagyta ott pár napra a fesztivál kedvéért. – Napközben fürdünk, pihenünk, de a városban is voltunk, bár az nagyon messze van. A buli mellett leginkább a strand és a kemping a legjobb a KTN-ben. Meg az, hogy egy fesztiválhoz képest olcsó – mondja Tamás.Szombaton a rockzene lesz fölényben a nagyszínpadon. Az AWS mellett fellép az Edda, Ganxsta Zolee és a Kartel és a Rednex is. A fesztivál zárónapján, vasárnap DJ Big Bill játszik a nagyszínpadon, este tíz órakor pedig tűzijáték búcsúztatja a 28. Körös-toroki Napokat. A fesztivál teljes programját aweboldalon találják.