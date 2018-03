Evelin a szerencsénél többre vágyott

– Hétévesen szerettem meg a lovakat, jártam a táborokba, gondoztam őket. Egy hatalmas ugrólóval kezdtem a versenyzést, kezes, angyali természetű, gyerekbarát állattal. Odafigyelt és nagyon vigyázott rám – mondja az életre szóló élményről Fássy Evelin.– Jól szerepeltünk a díjugrató versenyeken. Egy idő után azonban zavart, hogy elsősorban azért érek el jó eredményeket, mert szerencsém, jó lovam van. Fejlődni akartam, komolyabb tréningre vágytam, arra, hogy tanítsam a lovat.Szentesen egy kurzuson ismerkedtem meg Istenes Csillával, aki edző és szakági bíró is. Megdöbbentett, amit mutatott, hogy mi mindent el lehet követni egy lóval, ha az képzett, és értenek a nyelvén. Így kezdődött – mondta Fássy Evelin.A múlt hónapban részt vett a Magyar Lovas Szövetség Díjátadó Gáláján, mert western-reining kategóriában magyar bajnok lett.A westernlovaglás alapja egyrészt a cowboyok hagyománya, az élő „munkaeszköz" lényegre törő és hatásos nevelése. Ezt gondolták újra többen, köztük a Suttogó-könyvéről a laikusok előtt is ismert Monty Roberts, aki vadon élő musztángokat tanulmányozva dolgozott ki egy módszert a lovak szelíd idomítására.– Sokan ellenszenvvel néznek a westernlovaglásra, Amerika-majmolásnak tartják. Pedig a westernnyereg nagyon hasonlít a magyar huszárnyeregre, a csikósok és a cowboyok között, ami a lovakhoz való viszonyt illeti, nem volt sok különbség. A díjugratás pedig semmivel sem magyarabb, mint az, amit én művelek – tisztáz egy előítéletet Evelin.A gyorsasági számoktól a marhaterelésig sokféle megmérettetés van e sporton belül. Amiben ő versenyez, az a díjlovaglás megfelelője. Megadott manővereket kell végrehajtani a lóval a pályán, gyors fordulatokat, precízen. Hanggal vagy a test nem látható mozdulataival kell irányítani, úgy, mintha a ló maga csinálná a gyakorlatot. Ehhez nagy összhang kell.– Az a körülmény is számít, hogy míg itthon, megszokott körülmények között száz százalékig rám figyel, ha elmegyünk egy idegen helyre, érdekes lehet számára sok minden, esetleg megijedhet. Ezzel számolni kell.Erre a célra a quarther horse, a paint horse és az appaloosa fajtájú lovakat ajánlják. Evelinnek quarther horse-ai vannak. – Ezek a mifelénk elterjedt fajtáknál alacsonyabbak, zömökebbek, erősek az ízületeik, és alacsonyan van a súlypontjuk. Nagyon intelligensek. A jót és a rosszat is borzasztó gyorsan megtanulják...A Csongrád-Bokros melletti lovardát Evelin családja építette. A huszonhárom éves lánynak egészségturizmus-menedzseri diplomája van, de eldöntötték: ha már ennyire a lovakról szól az élete, a versenyeredményeit kamatoztatva próbál boldogulni.A munka jó ideje zajlik. Hoznak hozzá tréningre lovakat, edz, tenyésztéssel foglalkozik. Utánpótlás-nevelésre is gondolt. Ez utóbbi terv távlati: a lovazás tényleg drága, a vagyonos emberek sportja. A gondozás, a felszerelés, az infrastruktúra is mind költséges.Természetesen Evelin folytatja a versenyzést. Idén ismét indul az országos bajnokságon, de nemzetközi versenyeken is szerepelni fog, húsvétkor Bécsújhelyen, nyáron pedig a németországi Európa-bajnokságon. A lószállító kocsik ott állnak a tanyán, készenlétben.Szeretettel beszél arról, neki mit jelentenek a lovak, az pedig látszik, hogy ő mit jelent nekik. Saját versenylova, Slide N Smoke őhozzá úgy megy, mint egy kezes bárány, de aztán a viselkedése nyilvánvaló: azt szeretné, ha mi a villanypásztoron kívül maradnánk.A többiek – közöttük három vemhes kanca – is azonnal odajönnek, de ezek velünk is nagyon barátságosak. Vannak kutyák, az egyik, Loka nevű, látszatra nem annyira rajong a lovakért, megugatja őket.– De amikor az egyik beteg volt, azt vettük észre, hogy befeküdt mellé, a bokszba, és ott nyüszögött neki, halkan.– Egyszer gyerekkoromban kipróbáltam, de nagyon féltem, hogy le fogok esni a lóról. Én nagyon kicsi voltam, az állat meg hatalmas. Felnőtt fejjel már kipróbálnám rövid távon a lovaglást. Aránylag jól kijövök az állatokkal.– Ha a ló tekintetén látnám, hogy nem vad, akkor talán. Régen a nagyszüleimnél voltak lovak, de nem engedték, hogy nyeregbe üljek. Bizonyára jó okkal tartottak vissza tőle, valószínűleg nekik volt negatív tapasztalatuk.– Még nem lovagoltam, de nem biztos, hogy kipróbálnám. A lányom egyszer leesett a lóról, szerencsére nem lett semmi baja, mert elkapták. A lovaktól tartok, de egyébként van több állatom, kutya és macska is.– Tizenhárom évig lovagoltam, ezért járatos vagyok a sportágban. Az egyetem miatt hagytam abba a lovaglást, de hamarosan szeretném újrakezdeni. Ha az ember nyugodtan közeledik a lóhoz, elkerülhető, hogy az állat bántsa.