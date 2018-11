Falba nem, egyelőre csak urnamezőre temetkezhetnek a csongrádi temetőben

Fogy a hely. Jelenleg az urnamezőn lehet urnás temetést kérni, de előbb- utóbb betelik a terület.

Fotó: Majzik Attila

Urnafalat szeretnének a csongrádiak az „öreg" temetőben, mivel az urnás temetkezés olcsóbb, és könnyebb rendezetten tartani az emlékhelyet. A régi temetőben már évtizedek óta nem temetnek, de néhány hozzátartozó még ápolja a sírok egy részét.– Régóta húzódó dologról van szó, képviselőknek is jeleztem már. Több dolog is indokolja: öregszik a város lakossága, nem tudják gondozni az idősek a sírokat, a koporsós temetés sokkal drágább, sokkal szebb és rendezettebb lenne az a temető. Az urnafal kialakítása nem lenne egy vállalhatatlanul nagy kiadás véleményem szerint. A helyi, ismerős lakosokkal beszélgetve kiderült, hogy bizony lenne erre igény. Más városokban és településeken gondoltak már erre. Talán érdemes lenne újból átgondolni, megvitatni, és eljutni a megvalósításig! – hívta fel a figyelmet Tarjányiné Magdolna.Megtudtuk, bár urnafal nincs, a város tulajdonában álló, a Városellátó által üzemeltetett köztemetőben van lehető-ség urnás temetkezésre. – A családi sírhelyek, a kripták és a kisebb, de megfelelő méretű parcellák esetében lehetséges az ilyen temetkezés, ezenkívül van egy urnamező is. Oda folyamatosan temetünk, ezért sajnos egyre kevesebb a szabad hely – mondta el lapunknak Blázsik Zsuzsanna temetőgondnok.Az urnafal felépítéséhez vezető első lépcső, hogy a csongrádiak jelzik ezt az igényt, tájékoztatta lapunkat a város jegyzője. Juhász László elmondta, ha van ilyen kezdeményezés, akkor a város megvizsgálja az urnafal megépítésének lehetőségét a jelenleg is használt köztemetőben. Ehhez mindössze annyi szükséges, hogy egy helyi lakos a csongrad@csongrad.hu e-mail-címre küldött levélben javasolja a kérdés megvizsgálását.