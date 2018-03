Fejleszt, megújul, befektet a csongrádi Larodo Kft. - Családi vállalkozásból milliárdos cég lett

A csongrádi gyár egyik komoly előnye a rugalmasság. – Reggel bejön az ügyfél egy kéréssel, és akár már délutánra legyártjuk – mondta a műszaki igazgató. Fotó: Králik Emese

– Döntő többségében hazai piacra termelünk. A cég családi vállalkozásként indult – mutatott vissza a csongrádi Larodo Légtechnikai Kft. műszaki igazgatója, Jarács János . A sajtó munkatársai is szétnézhettek csütörtökön a gyárban. Az esemény annak a programnak volt a része, amellyel a kormányhivatal a helyi foglalkoztatást népszerűsíti. Lapunk is beszámolt róla: szerdán Kisteleken volt egy hasonló lehetőség.A csongrádi cégnél 32 ember dolgozik. A városra jellemző légtechnikai termékek gyártásával kezdték annak idején, a közelmúltban a tevékenységük lemezmegmunkálással is bővült. A fejlődés érdekében a társaságba az elmúlt években 450 millió forintot fektettek, mondta Jarács János. Az ipari parkban lévő telephelyükön a gyártás fő elemei egy 800 négyzetméteres üzemcsarnokban történnek. További 1200 négyzetméteren raktároznak, egy 1000 négyzetméteres csarnok most épül. A kezdeti 200 milliós éves árbevétellel szemben tavaly már 700 milliót könyvelhettek el, a terveik szerint idén elérik az egymilliárdot. Ebben a hónapban vásároltak meg egy Bács-Kiskun megyei, tiszaalpári céget, amely nehézfém szerkezetek gyártásával foglalkozik. Ezzel kapcsolatban Bedő Tamás polgármester hozzátette: bízik benne, hogy a két település között lévő, jelenleg kritikán aluli állapotban lévő utat hamarosan rendbe hozza a fenntartója.A csongrádi látogatással arra is fel szerették volna hívni a figyelmet: a megyében közel 3,5 milliárd forint áll rendelkezésre a TOP-programok megvalósítására, ebből mintegy 2 800 fő támogatására van lehetőség. A foglalkoztatók majdnem 3 milliárd forint támogatásra pályázhatnak 2020 végéig. A gyárlátogatást munkáltatói fórum követte. Ott a megyei közgyűlés elnöke, Kakas Béla azt mondta: ezeknek a forrásoknak 60 százalékát munkahelyteremtésre költik. Juhász Tünde megyei kormánymegbízott arról beszélt: számokkal tudja alátámasztani, milyen drasztikusan csökkent a megyében a munkanélküliség.