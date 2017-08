Fél méteres magasságban állt az esővíz Csongrádon

Hétfőn reggel is folytatódott a vasárnap esti viharkárok felszámolása Csongrád megyében.A mártélyi üdülőterületen személyautóra hasadt egy nagy méretű faág, a jármű szélvédője és a teteje is összeroncsolódott, a hódmezővásárhelyi tűzoltók végezték el a műszaki mentést.Csongrádon, a Juhász Gyula utcában egy tizenöt méter magas szilfa ága szakadt le, elzárva a helyi szociális intézmény bejáratát. A Dózsa György tér egyik társasházában pedig több mint félméteres magasságban állt a felgyülemlett esővíz, veszélyeztetve az ott tárolt berendezési tárgyakat is. A műszaki mentésekhez a város hivatásos egységét riasztotta a szegedi főügyelet. Személyi sérülés egyik esetben sem történt - írták a katasztrófavédelem honlapján