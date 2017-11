Felgyő belép a paradicsomba - Dobosék ötletét földdel segítette az önkormányzat

– Nyáron volt olyan hét, hogy 80 tonna paradicsomot szedtünk. Most átlagosan 20 tonna a termés – mondja Dobos Flóra a család új üvegházában, amely huszonöt embernek ad munkát. Itt több mint 29 ezer négyzetméteren, 157 sorban terem a paradicsom.Ahol kell, ott ember dolgozik, ahol kell, az elektronika, ahol lehet, a biológia. A jobb beporzás érdekében poszméheket tartanak, a lisztecske nevű kártevő sorsát macrolophus rovarok intézik. A hőmérséklet ilyenkor is legalább 23 fok. A termálvízzel dolgozó üvegház 9 hónapja működik, a február közepén elültetett növényekről két hónap múlva már lehetett szedni az első termést. A kiszolgálóhelyiségben asszonyok csomagolják a paradicsomot, minden nagyáruháznak másféle dobozba.Az új kertészet a jelek szerint megtérülő beruházás. Elképzelhető, hamarosan újabb három hektárral bővítik. A termálkút ki tudja szolgálni, és terület is van még hozzá.A közel egymilliárdos értékű beruházás eddig pályázati támogatás nélkül valósult meg, de az önkormányzat segítségével. Felgyőé az a terület, amelyen megépült, de a település helyhatósága mással is segített.– A jegyző úr ötlete nyomán megkerestük azokat a területeinket, amelyekkel lehet valamit kezdeni. Így ha bejön hozzánk valaki egy jó ötlettel, helyet adunk neki – mondja Horváth Lajos felgyői polgármester. A kérdésre, mit szólt a képviselő-testület ahhoz, hogy a falu tulajdonában lévő területen magánvállalkozások kezdenek működni, a községvezető azt válaszolja: a képviselők mind vállalkozók. Van fogalmuk arról, hogyan lehet értéket teremteni. Az pedig természetes, hogy ha Felgyőn működik Közép-Európa legnagyobb palántagyára, egy ugyanilyen profilú kutatóközpont, akkor lehet helye a termelésnek is.A „paradicsomgyár" azért jó ötlet, mert a hazai termelés nem fedezi a szükségletet. – Az önkormányzat szerepe a hatósági ügyintézés miatt is fontos volt. Arra, hogy a megfelelő tájolású területen tíz hektárt kivonnánk az adott művelési ágból, először azt mondták, nem fog sikerülni. Sikerült. Végigment a projekt, úgy is, hogy a régészeti feltárás még külön több millióba került.Felgyőnek a helyben működő vállalkozások évente mintegy 50 millió forint iparűzési adót fizetnek be. Vannak más beruházások is a falu mellett, így az önkormányzat úgy számol, összes helyiadó-bevétele három éven belül eléri a százmilliót. A regionális hulladéklerakó is Felgyő közigazgatási területén működik, ott most 2,3 milliárdos fejlesztés indul. A munkaerő már itt is elfogyott, ez az összes vállalkozásnak feladja a leckét.Az önkormányzat most azt próbálja elérni, hogy minél többen helyben maradjanak, és akiknek a mezőgazdasághoz kötődik a végzettségük, lehetőleg jöjjenek ide. – Most is elkülönítettünk egy összeget házvásárlásra. Ahol eladó van, megvásároljuk önkormányzati bérlakásnak, aztán segítünk, hogy a lakó esetleg később meg tudja venni. Akinek tűzrevalóra van szüksége, az a kilencven kilométernyi dűlőúthálózatunk mellett talál. A járdához mi adjuk a cementet, a sódert, az ott élők a munkát. Az iskola teljesen tele van, jövőre három új tantermet kell kialakítani. Nem panaszkodunk.