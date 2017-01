Felújíttatná a borpincét a tulajdonosa

Szebb napokat is látott a pince. Szüret 2010-ben.

Szemlátomást elhagyatott a csongrád-bokrosi pince. A környékbeliek szerint utoljára három éve járt benn ember, amikor az ingatlan elkelt, és a vevő elvitte, ami a legértékesebb volt odabenn: a rozsdamentes acéltartályokat. Ezeket korábban a Bokrosi Borászati Kft. használta.A cég 1993-ban vette meg az 1970-ben épült pincét és feldolgozóüzemet. Évente 10-15 ezer hektoliter bort készített, 2005 óta palackozott is. Aztán tönkrement, és 2011-ben a szüretkor, a legnagyobb munka idején bezárt. A kft.-t felszámolták, vagyona – a pince és felszerelése mellett földterület és jelentős borkészlet is – két év múlva kelt el. A felszámoló a pincét 32 millióért árulta. 2014-ben úgy hírlett, elkelt, és a vásárló kezdeni fog vele valamit. A felszámolótól hiába kértük, adja meg a vevő elérhetőségét, az új tulajdonos azt üzente, nem akar nyilatkozni a terveiről. A borvidéki tisztségviselők és az önkormányzat sem tudott meg róla semmit.

A pincét azóta a természet és a piac körbenőtte. Akik ide hordták a szőlőjüket, máshová, olykor Bács-Kiskun megyében adják el. A nagyobbik ilyen fölvásárló, földolgozó cég, a 30-as években épült városi pincét működtető Csongrádbor Kft. pedig továbbra is működik. A legutóbb Csongrád környékén megtermett 16 ezer mázsa szőlőből 12 ezer mázsát a kft. vásárolt meg. A zweigelt fajtát kilónként 100 forintért kezdte venni, a kékfrankos 95 lett. Szívesen adott volna érte többet, de akkor behozhatatlan versenyhátrányba kerül a piacon. A kékszőlőkért más felvásárlók is 100 forint körüli összegeket fizettek, a fehér fajtákért kevesebbet. Aki 60 forintért adhatta el a kövidinkáját, az a szőlő önköltségét sem kapta vissza.A saját szőlőjét földolgozó, bort palackozó Gulyás Ferenc , akinek a bokrosi pince mellett van a gazdasága, azt mondja, kétféleképp alakul a szőlővel foglalkozó emberek sorsa. Vannak, akik abbahagyják a termelést. Akik viszont szőlővel szeretnének hosszú távon foglalkozni – és van ilyen fiatal is –, nem megtermelni és gyorsan eladni akarja a szőlőt, inkább feldolgozza maga, mert a borral valamivel könnyebb boldogulni a piacon. Embert próbáló feladat tehát ma elindítani egy olyan típusú vállalkozást, amilyen a bokrosi pince volt.A hegyközség elnöke, Ungerbauer György ettől függetlenül azt vallja, érdemes lenne újból beindítani a pincét. Nemcsak azért, hogy ami érték volt egykor, az tovább hasznosuljon, hanem hogy ne máshová vigyék már leadni az itt megtermelt szőlőt, legalább itt csapódjon le a haszon.– Nem ment egyszerűen, de megtaláltam a pince tulajdonosát, egy szlovákiai befektetőt. Már tárgyaltunk is – hallottuk Ungerbauer Györgytől. – Azt mondta, szívesen felújítja ezt a borpincét, és kulcsra kész állapotban átadná annak, aki hajlandó működtetni. Ez ügyben az önkormányzat segítségét is igénybe véve próbálok tárgyalni vállalkozásokkal. Egy szövetkezésre gondoltam, mert nem a hegyközségnek kell ezt összehoznia. Ha fiatalabb lennék húsz évvel, belevágnék magam.