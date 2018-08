Folyamatosan fejlődik a csongrádi sporttelep - Felújítják az öltözőket is

Akcióban az új fűnyíró traktor. A gépet a Városellátó is használja majd.Fotó: Majzik Attila

Szemmel látható a fejlődés a csongrádi sporttelepen, ami egyrészt a szisztematikus munkának, másrészt a labdarúgásba áramló támogatásoknak köszönhető. A pálya legújabb ékessége egy modern fűnyíró traktor, amelyhez gyepszellőztető, só- és műtrágyaszóró, műfüves kefe és hótoló is tartozik. A tizenegymilliós traktor nem csak a pályán lát el feladatokat. Mivel a szükséges önrészbe besegített a város, szükség esetén a Városellátó is használatba veheti majd.A sporttelep következő nagy dobása az öltözők bővítése és rendbetétele lehet - tudtuk meg Kiss Istvántól. A sporttelepvezető elmondta, a közelmúltban beszerzett defibrillátor és a nemrég felállított eredményjelző után sikerrel pályáztak egy 29 millió forintos öltözőbővítésre, és 22 millió forintot nyertek a felújításra is. Emellett sínen van az automata öntözőrendszer kialakítása. - Ezekhez be kell gyűjtenünk a tao-forrásokat. Amint összejön a szükséges pénz, nekilátunk a munkának. A jelenlegi méretének a duplájára bővül az öltöző épülete. Lesz külön részleg az edzőknek, rendezőknek, ezenkívül készülne egy gondnoki lakás is, hogy éjjel-nappal itt tartózkodhasson valaki - mondta.A fejlesztések jól illeszkednek abba a vonalba, ami az utóbbi öt évet jellemzi a sporttelepen: a páratlan környezetben fekvő komplexum folyamatos gyarapodása a pályázati lehetőségek kihasználásával.A Holt-Tisza-parti telep alaposan átalakult az elmúlt pár évben. A beton kézilabdapálya helyére műfüves kispálya került, a bokatörő gödreiről hírhedt hátsó füves pálya helyett műfüves nagypálya épült, a régi öltözőt klubhelyiséggé alakították, a sporttelepre érkezők pedig már nem a porban, sárban, hanem kulturált körülmények között parkolhatnak.A fejlesztéseket a foci húzza, így amire a labdarúgáson belül nincs pályázat, annak a fejlesztésére várni kell. Ennek ,,áldozata" a salakos futópálya. - Többször jeleztem a városvezetésnek, hogy elhasználódott a salak. Mindent megpróbáltunk, hogy használható legyen, idén már háromszor feltárcsáztuk, de egyszerűen már annyira összekeveredett az évek során a földdel, hogy már csak a csere segíthet - magyarázta a sportvezető. A probléma megoldásáról nem mondtak le, de mivel arra nincs pályázati forrás, az egyelőre várat magára.