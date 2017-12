Hajóházat avattak a csongrádi holtágnál

A védőszent nevét kapta



A hajóházat Szent Jupátról nevezték el. Azért, magyarázta Kakuszi Gyöngyi, mert egy legenda szerint a vízen járó emberek hozzá fohászkodnak, ha bajba kerülnek, és segítséget várnak az égiektől.

– Nagyon vártuk ezt a napot, nagy ünnep ez nekünk – fogalmazott a csongrádi Kis-Tisza Vízisport Egyesület elnöke, Kakuszi Gyöngyi. Szerdán avatták az új hajóházukat, amelyet közel 5 millió forintból, jórészt szövetségi támogatásból alakítottak ki.– Sárkányhajó-egyesületként alakultunk 2010-ben, majd kajakosok és kenusok is jelezték: csatlakozni szeretnének. Ezen a helyen három éve egy színt létesítettünk, most viszont elkészült a hajók tárolására és kondiedzésre alkalmas épület – folytatta. Schmidt Gábor, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnöke szerint a hely a lelkes, szorgalmas csongrádi fiatalokat szolgálja majd, akik a sport révén megtanulják, hogy a munka az egyetlen, amely előre viszi az embert.Farkas Sándor országgyűlési képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy a csongrádi holtágnál lassan egy teljes sportcentrum alakul ki. Az ünnepi eseményen Topsi Bálint plébános tréfásan a „főnöke" segítségére számítva a fiatalokra és az épületre is áldást kért, a szalagot Vajda Attila olimpiai bajnok kenus közreműködésével vágták át.