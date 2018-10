Helyi önrész nélkül építenek - Eltűnnek a járhatatlan utak Csanytelekről

Biztos alapokra építenek. Hamarosan a József Attila utcán is elkészülhet az aszfaltburkolat.

Fotó: Kuklis István

Ha lassan is, de biztosan, szisztematikus munkával bővül a csanyteleki szilárd burkolatú úthálózat, egyre több helyen közlekedhetnek aszfalton a helyiek. Korábban rossz időjárási körülmények között szinte megközelíthetetlenné váltak egyes utcák, ezért is tűzte ki Forgó Henrik legfőbb célul a megfelelő infrastruktúra megteremtését. – A polgármesterként eltöltött eddigi közel négy ciklusom egyik legfőbb programeleme az utak fejlesztése volt, mert mélységesen együtt tudtam és tudok érezni azokkal, akik – bizonyos időjárási körülmények esetén – szinte járhatatlan utakon kénytelenek közlekedni – magyarázta a polgármester.A korábbi évek során elkészült az Ady Endre és a Gárdonyi Géza utca, valamint a Bercsényi utca hiányzó szakasza, megépült a Nagy Imre utca útalapja, ezen felül teljes felújítást kapott a Kossuth, a Botond, a Tiszai, a Járandó, a Jókai, a Pusztaszeri utca, valamint részben az Árpád, a Damjanich és a Szent László utca is. Legutóbb a Nefelejcs utca készült el, a József Attila utca is épül az Ady Endre útig tartó Határ úti szakasszal együtt, jelenleg az alapot készítik a szakemberek a József Attilán, majd jöhet az aszfaltozás.Az új utak három méter szélességben készülnek, ezzel kapcsolatban Forgó Henrik elmondta, ennek oka, hogy korábban az út két oldalán vezették el a közműveket. Ezek kiváltása, áthelyezése nélkül ilyen szélességű utat lehetett építeni. – Érthető módon sem a vizesek, sem a gázosok nem járulnak hozzá, hogy gerincvezetékeik az úttest alá kerüljenek, azokat – megfelelő védőtávolságot tartva – az úttesten kívül kell vezetni. A gerincvezetékek áthelyezése sem pénzben, sem időben nem fért bele a pályázat adta lehetőségbe. Az útügyi hatóság által engedélyezett utak egyébként teljességgel megfelelnek az adott utcában lakók által generált forgalomnak – mondta el a polgármester.Forgó Henrik kiemelte, büszkék arra, hogy nem kértek önrészt egyik utca lakóitól sem, az útépítések, felújítások, évi rendszerességű kátyúzások mind pályázati forrásból vagy önkormányzati finanszírozásból, egyéb bevételekből kigazdálkodott pénzekből valósultak meg.