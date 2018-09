Helynevek nyomában Csanyteleken - Ingyenesen kapják meg a könyvet a helyiek

Forgó Henrik polgármester büszke az eddig megjelent négy, Csanytelekkel foglakozó könyvre. A legutóbbiból számára is derültek ki újdonságok. Fotó: Majzik Attila

Élénken foglalkoztatja a helytörténészek és az irodalmárok fantáziáját Csanytelek, már a negyedik kötet jelent meg a községről. Forgó István Csanytelek története a kezdetektől című munkája mellett Gyöngyössy Orsolya néprajzkutató foglalkozott a településsel, az „Adom végbúcsúzásom, a legutolsó szólásom..."-ban Knapek Dezső, csanyteleki kántor-tanító halotti búcsúztatóit gyűjtötte össze, majd Borda János vitte az olvasót erre a tájra a Királyok menedéke című novelláskötetében.A Csanytelekről származó író ismét foglalkozott a településsel, egy helytörténeti munkában a falu helyneveinek járt utána, számba véve a nevek körül forgó helyi legendákat, szájhagyományt és a történelmi tényeket is. A bevezetőben említett Pókföldről például kiderül, hogy nem pókinvázió, hanem Pók István dohánybeváltó helye és tanyája volt a névadó, az egyik legrégebbi csanyi településrész, Síróhegy pedig messze nem egy magaslatról, hanem a terület sarkos nyúlványairól kapta a nevét, a „sírásra" pedig egy romantikus monda, tatár- és törökvész, de még a belvíz is lehet magyarázat.A könyvet Csanytelek önkormányzata adta ki, Forgó Henrik polgármester számára is kiemelten fontos a helytörténeti mű. – A tősgyökeres csanytelekiek gyerekei, kevés kivétellel, sajnos elhagyják a községet. Bennük emlékszinten tovább fog élni Csany, ez a könyv nekik és természetesen az itt maradottaknak is szól – mondta el a polgármester, aki célul tűzte ki maga elé, hogy lehetőség szerint mindenkinek személyesen adja át a hétszáz példányban készült könyvet. – Próbálom ezzel is a településhez kötni azokat, akik itt vannak, és azokat is, akik már elköltöztek. Már több mint háromszáz példányt átadtam, meggyőződésem, hogy karácsonyig befejezem. Ami fontos, hogy nem polgármesterként adom át falunk történetét, hanem mint egyik csanyi a másiknak. Büszke vagyok a Csanytelekkel foglalkozó eddig megjelent négy kötetre, ezek egy-egy szeletei a falu életének – fogalmazott Forgó Henrik.A fényképekkel illusztrált helytörténeti mű a település története és helynevei mellett végigveszi a Csanyteleket körülvevő természeti környezetet, a falu útjait, utcáit, egykori csárdáit és keresztjeit is.