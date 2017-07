Hiába küzdenek a csongrádi szemétdombbal: a lakosok telehordják, az önkormányzat összetakarít

Hulladék lerakása tilos! - figyelmeztet a tábla. De a szemetelőket ez egyáltalán nem érdekli.

Fotó: Králik Emese

– Legalább 50-60 éve hordják ide a szemetet a telepen élők – mutatta a csongrádi régi zsidó temető mellett lévő területet Murányi László. – Igaz, amikor még nem volt errefelé hulladékszállítás, hallgatólagosan ez volt a környékbeliek szeméttelepe. Azok az idők rég elmúltak, de a szokások, úgy látszik, nem változnak.A városatya többször szólalt fel ebben az ügyben. A helyhatóság próbálja felszámolni az áldatlan állapotot, évente legalább egymillió forintot fordítanak arra, hogy elszállítsák a lomot. Feltehetőleg ismét ez lesz a szemétdomb sorsa. Nemrég egyelőre annyit megcsináltak, hogy a városellátó munkagéppel odébb tolta a kupacokat, mert a lakosok már a földútra pakoltak.

A füves terület már nem is a városé, egy vállalkozás vette meg, napelemparkot akar ott létesíteni. Ha körbekeríti a tulajdonát, ki tudja, hová kezdik lerakni a dolgaikat a környékbeliek. A „népszokás" azért is kínos, mert a sírkertet nemrég rendbe hozták, turistákat, kutatókat várnak oda (2016. szeptember 20.: Emlékhely lett a zsidó temetőből). Eddig semmi nem vált be, mondja a képviselő. A kamerát figyelmen kívül hagyták, a telepre kirakott nagy konténerek mellé tették a szemetet a lakók. A város egyelőre tanácstalan, mit kezdhetne az újratermelődő szeméttel.