Hiányzik a csongrádi sofőröknek a ˝szamárvezető˝

– Most épp van hely, de pár hete, mikor dolgom volt errefelé, máshová kellett állni – mondta a csongrádi Mozi Menza előtti parkolóban Osztás Antal . – Nem szeretem az olyan parkolókat, ahol nincsenek felfestve a csíkok. Lehetetlen rendesen kihasználni a helyet.Nemrég egy testületi ülésen ugyanerről beszélt Gyovai Zsolt önkormányzati képviselő. – Gyakran két autó áll egy olyan helyen, ahol három is elférne. Amint kitavaszodik, jó volna mindenhová vonalakat festeni – kérte. A Tisza-parti város parkolói többnyire rendben vannak, néhány azonban tényleg olyan állapotban várja az autósokat, ahogy azt a városatya mondta. A volt mozi előtt – főleg dél körül, ebédidőben – sokan szeretnének megállni, néha azonban jókora hézagokat lehet látni két autó között.Az már csak hab a tortán, hogy tapasztalataink szerint manapság, akár volna hely a parkolóban, akár nem, divat lett a kanyarba, a padka mellé állni. Ez viszont az új helyet kereső, ezért a parkolót elhagyni szándékozó autósnak okoz bosszúságot. Hasonlóan a vezetők szemmértékére bízzák a dolgot a művelődési központ mellett. Igaz, ott az egyik tábla talán túlzó igényeket támaszt velük szemben, szerintünk az apró, nőies autókból férne el azon a helyen a javasolt négy darab.Nem is feltétlenül a hanyagság az oka, de talán tényleg nem várható el a sofőröktől, hogy szemre lőjék be a képzeletbeli parkolók szélességét. Tény, hogy a viták rendezésében sokat segítene a csík. – Külön engedély nem kell a festéshez, a megadott paramétereknek megfelelően el lehet végezni a munkát – tájékoztatott a városellátó vezetője, Bodor János. A végrehajtás pedig majd attól függ, hogy lesz-e rá pénze az önkormányzati cégnek.