Hidegzuhany a csongrádi úszókra

Nem kaphat a csongrádi Poseidon Úszóegyesület – mintegy hatvan másik hazai klubbal együtt – az úgynevezett aranyjelvényes támogatásból. Az úszószövetség olyan szabályt állított föl, hogy csak azok a klubok, szakosztályok részesülnek belőle, amelyek legalább tizenöt jelvényes szintet elért úszóval rendelkeztek az előző évben. A csongrádiaknál 10 ilyen volt. Levelet írtak

Fábián Vince, a Poseidon alapítója most levélben fordult a szövetséghez, a szabály megváltoztatását, méltányosabb elbírálást kérve. A Csongrád-Bokroson testnevelőként dolgozó, egyetemen tanuló edző gyerekkora óta úszik. 2011-ben hozta létre az egyesületet. Jöttek a gyerekek, és az első év után az eredmények is. – 2013-ban kaptunk először támogatást a szövetségtől, mintegy négyszázezer forintot. Ahogy fejlődtek az úszóink, és jobb eredményeket értünk el, úgy emelkedett a támogatás. Vettünk eszközöket, kondigépet, pályabérletet. Uszodai belépőket fizettünk belőle, egyenpólót, rövidnadrágot rendeltünk. Mivel tavaly voltak jobb eredményeink, arra számítottam, legalább ugyanannyit vagy valamivel többet kapunk. Váratlanul ért, hogy semmit. Más program révén kapunk a szövetségtől segítséget, de az aranyjelvényes pénzre nagyon számítottunk – mondja Vince. Nincsenek egyedül

Hangsúlyozza, nem maradnak magukra, segíti őket az önkormányzat. A Vestfrosttól, a Marstól is kapnak támogatást, a szülőkre is lehet számítani. Egy mérnök apuka rozsdamentes dobokat készített a sávokat elválasztó köteleknek. Ám amikor a csongrádi uszoda felújítása zajlott, másfél évig Szentesre jártak át edzeni. Az utánpótlásbázis növelésére nem volt lehetőség idő hiányában és anyagi okok miatt. Ebben a sportágban az utazási költség a szülőkre hárul, ez azzal is járt, hogy kevesebben vállalták a szentesi edzéseket. Több támogatás több lehetőséget jelent

A Poseidon esete azért is érdekes, mert hat évvel a tao bevezetése után, amellyel eddig 415 milliárd forintot hívhattak le a sportszervezetek, nagy lett a különbség a kiemelt látványsportágak és a többi lehetőségei között. A csongrádi uszoda nagymedencéjét szerdán háromfelé osztják. Az egyik oldalon úszásoktatás zajlik, mellettük vízilabdaedzés, oldalt a versenyúszók róják a hosszokat. A kapcsolat jó köztük, de az a körülmény, hogy a vízilabda komolyan számíthat tao-támogatásra, esetenként azt is jelenti, hogy a jól úszó gyerekek közül sokan ott kötnek ki. A több támogatás több lehetőséget is jelent, azon túl, hogy az úszás a vízilabdához képest tényleg monoton. Vince igyekszik változatossá tenni az edzéseket, ezen túl mással nem tudja meggátolni, hogy másutt sportoljanak tovább a gyerekek. Az úszóknak állóképességük miatt örülni szoktak a futballpályán, az evezősklubban is. – Ám ha a mi sportágunk is bekerülne a tao kedvezményezettjei közé, más lenne a helyzetünk. Vannak olyan cégek, amelyek jobban tudnának segíteni nekünk. Ezt is érdemes átgondolni.