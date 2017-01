Hite adott erőt az elbocsátott tanítónőnek

– Én arról az iskoláról nem fogok rosszat mondani – szögezi le Kis Anikó tanítónő a beszélgetés elején. A csongrádi Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola három, különböző időpontban elbocsátott pedagógusa is munkaügyi pert indított az intézménnyel szemben. A második Anikó volt. Őt 2015. szeptember elsejei hatállyal küldték el. Az indok az volt, hogy módosítani akarták a munkaszerződését, de ő ezt nem fogadta el, nem működött együtt, és ezzel kárt okozott az intézménynek.



A Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság viszonylag hamar, 2015. december 10-én ítéletet hirdetett, amelyben a tanítónőnek adott igazat, megállapítva, hogy az elbocsátás indoka nem volt alapos. Anikó kártérítést nem kért, csak azt a pénzt, ami egy jogilag megalapozott elbocsátás esetén megillette volna. Az intézmény nem fellebbezett. A perekről megkérdeztük a fenntartót is, amint válaszol, közöljük. – Én oda jártam általános iskolába, és aztán később ez lett az első munkahelyem. 1987-től dolgoztam ott – mondja Anikó. – Ez a város egyik legjobb általános iskolája volt mindig. Miután kevesebb lett a gyerek, és az önkormányzat számára nehezebb feladat lett az iskolák fenntartása, egy – azóta szintén elbocsátott – kolléganőmnek az ötlete volt, hogy legyen egyházi intézmény. Az volt a tapasztalat, hogy a katolikus iskolákba mindenütt többen jelentkeznek. Ezt az igazgatónő is támogatta, és a kezdeményezés megvalósult: olyan intézmény került egyházi fenntartásba, amely korábban sosem volt az.



A tanárok között akadt rendszeresen templomba járó katolikus, és sok olyan, akit gyerekkorában megkereszteltek, de nem gyakorolta vallását. A négy gyermeket nevelő Anikó meg sem volt keresztelve. Az iskola életében lezajlott változás azonban az ő életére is hatással volt. – 2012 húsvétján megkeresztelkedtem. Nagyszerű élmény volt. Vigíliai misén történt, éjjel. Az akkor induló egyik első osztály tanító nénije voltam, a gyerekek is ott voltak velem a templomban. Sok szép élményünk volt együtt, jó volt látni a lelki fejlődésüket.



Anikó elbocsátása váratlanul történt, de az, hogy máshogyan gondolkodnak napi teendőkről, szakmai kérdésekről az igazgatónővel, az utolsó egy évben nyilvánvaló volt. – Ezt a gyerekek is érezték, még ha nem is beszéltünk erről előttük. Nem gondoltam, most sem gondolom, hogy mindig nekem volt igazam. És nem is vagyok az a fajta, aki lépten-nyomon megmondja, mi nem tetszik, mégis sok esetben szembekerültünk. Van olyan, hogy két ember nem tud együtt dolgozni. Ha erre hivatkoztak volna az elbocsátásban, szó nélkül el kellett volna fogadnom.



Anikó állami iskolában kapott állást, egyéves szerződéssel. Olyan elsős osztálya van, amelyben sok gyerek tanulási nehézségekkel küszködik. Az utóbbi öt-hat év különben is olyan eseménydús volt számára, mint egy évtized. Sok emberrel került szoros kapcsolatba, aztán eltűntek az életéből. A hite azonban átsegítette minden megpróbáltatáson. Derűsen beszél arról, hogy a jóisten szépen elrendezett mindent ebben a dologban, egészen odáig, hogy egy budapesti, szintén hívő ügyvéd képviselte a perben. Továbbra is jár templomba. Sajnálja, hogy egykori osztályából, akik tavaly húsvétkor a kérésére még eljöttek a misére, sokan elfordultak a vallástól.



– Bennem nincs harag. Meg lehet bocsátani úgy is, ha nem mondják az embernek, hogy elnézést. Pál Feri atya ír erről a Facebook-bejegyzésében, és igaz, hogy ebben a magatartásban is van erő. Ha az igazgatónő nem szorgalmazza, hogy legyen ez egyházi iskola, akkor a hit most nem része az életemnek. És mostanra az a szándék is letisztult, megfogalmazódott bennem, hogy idővel szeretnék visszakerülni abba az iskolába.