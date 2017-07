Hűtőházzal is hívják haza a fiatalokat

– Július–augusztusban a kertészeti termékeket nagyon nehezen, sokszor ár alatt lehet eladni. Akinek bennragad karfiolja, káposztája, kelkáposztája, az ellehetetlenülhet. Ha önköltségi áron tárolhatja hűtve az áruját, az segíthet – indokolta Forgó Henrik polgármester, miért lehet az őstermelők számára is hasznos az önkormányzat ötlete.Csanytelek hűtőházat akar építeni agrár-ipari parkjába, elsősorban azért, hogy a 32 fővel működő Start Kertészeti Mintaprogram által létrehozott kertészet terményeit tárolja. A közétkeztetést végző önkormányzati céget most is ellátja zöldségekkel a kertészet, a hűtőház révén legalább két hónappal hosszabb ideig tudnák szállítani a helyi nyersanyagot a konyhára. De azt is tervezik, hogy a helyben élő mintegy 250 őstermelő áruinak helyet adnak.Az önkormányzatnak az a terve, hogy nonprofit kft.-t szervez a kertészetéből.A gazdasági társaságtól a hűtőház működtetése mellett azt is várják, hogy integrátorként segítse a termelőket. Csanyteleken hagyományosan nagyok a házhoz tartozó telkek. Aki termel, kis segítséggel kiegészítő jövedelemhez jut. Ha ezt a munkát szervezéssel összehangolják, és erre feldolgozó hátteret hoznak létre, az munkahelyet teremt.

A polgármester szerint az önkormányzatnak a maga eszközeivel az elvándorlás ellen is tennie kell. – Nincs pontos adatunk, de legalább száz csanyteleki keresi külföldön a kenyerét. Az egykor a szocialista mezőgazdaságban dolgozó emberek gyerekeinek nem nagyon van hova hazajönni. Az uniós csatlakozás óta még nehezebb a földből megélni, sok családi gazdaság elveszítette rentábilitását – mondja Forgó Henrik.– Aki esetleg hazajönne, az közmunkás lehet, vagy ingázhat valamelyik városba – ha olyan jövedelmet akar, mint odakinn, akkor messzebb, autógyárba. Turizmusból nehéz megélni, alvótelepülésnek meg azért nem jók a falvak, mert még mindig gond van a megközelítéssel, az infrastrukturális elmaradottsággal.Az elvándorlást inkább megelőzni kell, olyan körülményeket teremteni, ahol legalább biztonságos jövedelmet lehet szerezni, ha annyit nem is, mint külföldön. Ehhez egy lépés a hűtőházépítés.A kezdeményezésről Csanyteleken hallottunk olyan véleményt, hogy aki karfiollal, káposztafélékkel, paprikával, kígyóuborkával foglalkozik, és nincs hűtője, annak tényleg segítség lehet – a paradicsomot viszont nem érdemes hűteni.