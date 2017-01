Iskolapadba ülnek a közmunkások

A csongrádi férfi annak a 15 tagú csoportnak a tagja, amely tegnap kezdte a motorfűrész-kezelő tanfolyamot. A szervező a járási hivatal. – Nyolc osztályt végeztünk, most olyan végzettségünk lesz, amellyel talán el tudunk helyezkedni. Ha megfelelő ajánlatot kapok, szívesen dolgoznék láncfűrésszel. Két hónapig járunk majd az órákra. Nemcsak a szakmával foglalkozunk, ma például a kommunikációra helyeztük a hangsúlyt – részletezte.– Nagyon nehéz ezekre a képzésekre elég embert találni, nem akarnak jelentkezni – ezt az önkormányzat soros ülésén mondta az egyik képviselő, Gyovai Zsolt – Ez pedig a városnak azért jelent problémát, mert a létszámot a Start program résztvevőiből töltik fel, így náluk hiányoznak emberek – magyarázta Bedő Tamás polgármester. Ez azért nincs mindig így, tájékoztatott a megyei kormányhivatal sajtóosztálya.A most induló tanfolyamokra a létszám feltöltése azért volt nehezebb, mert párhuzamosan fut egy másik, hasonló programjuk is, így szűkült a bevonható emberek köre. Csongrád járásban 47 személy kerülhet be a téli közfoglalkoztatásba, van olyan képzés, amely már elkezdődött. Kiskerti növénytermesztőnek és zöld területi kisgép-üzemeltetőnek is tanulhatnak azok, akiknek alacsony a végzettsége. Ha sikerül munkába állniuk, a fizetésük mellett addig kapják a 22 ezer 800 forintos elhelyezkedési támogatást, ameddig a közfoglalkozatási jogviszonyuk szólt volna.