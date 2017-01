Ismét bontanak a csongrádi laktanyában

A képviselő-testület határozott arról is, hogy a legkedvezőbb árajánlatot benyújtó Út-Ép-Ker 97 Kft. április végéig kap időt erre. A cég elszállítja a veszélyes anyagokat, kibontja az alapot is, a hasznosítható holmi – például fa-, fém-, beton- és téglatörmelék – az önkormányzaté lesz. Elhangzott, hogy olcsóbb ajánlat ugyan érkezett, de az a vállalkozás nem szállította volna el a veszélyes holmikat. Bedő Tamás polgármester kitért arra, hogy a bontási engedély megvan, a cég vállalta, hogy felelős műszaki vezetőt biztosít. Ezzel feltehetőleg Laczkó Zsolt képviselőt igyekezett megnyugtatni, aki arra emlékeztette a grémiumot: egy hasonló akció meglátása szerint rosszul sült el. A mostani bontásból kikerülő anyagokból feltétlenül be kell fejezni az ipari park parkolóját – tette hozzá Murányi László.