Itt én vagyok az, aki nagyot álmodik - mondja Tamás, aki seriff és télapó

Hemperegni, üvölteni

Télapó itt van

– Ha bemegyek valahová, ahol gyerekek vannak, két percen belül a nyakamban ülnek, ez adottság. Azt tudtuk csak, hogy gyerekekkel szeretnénk foglalkozni – mondja Kozák Tamás csongrád-bokrosi vállalkozó. Volt rendőr, ahogyan öt évig a felesége is. – Láttunk már máshol ilyet. Azt gondoltuk, mi meg tudnánk csinálni úgy, hogy a gyerekek jól is érezzék benne magukat. Volt ebben kényszerhelyzet is: Móninak épp akkor szűnt meg a munkahelye. Úgy gondoltuk, ha neki egy minimálbért ki tudunk hozni belőle, jó. Ha nem, akkor lett a gyereknek egy nagy játszótere, ahol egész nap szórakozhat apával.A hét éve, önerőből indított vállalkozás ma szezonban tizennégy embernek ad feladatot. Csak idén a vadnyugati városnak tízezer látogatója volt, Csongrád mellett Békés, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Pest megyéből. Kozákék ebben a körben hirdetnek, mert ilyen távolságról két óra alatt el lehet jönni busszal. Óvodás- és alsó tagozatos iskoláscsoportok, zömmel az osztálykirándulások időszakában jönnek, áprilistól június közepéig. A város valójában egy tanya, ahol jó ötletekkel, leleménnyel – és ahogy Tamás mondja: „turiból" – felépítettek és berendeztek egy vadnyugati díszletet, seriffhivatallal, lengőajtós szalonnal, játszóhelyekkel. Lehet vadnyomokat keresni, célba dobni tomahawkkal, indián sátorban vagy fogdában kuksolni, mocsáron járni, távolugrani, hemperegni és üvölteni. A pici tó átmosott sarából a műanyag szitán aranyfestékkel bevont kavicsok akadnak fönn. Minden csoport kap vezetőt, egyik helyszínről a másikra mennek, "forgószínpadszerűen". Órára, percre beosztva lehet tudni azt is, mikor kap ebédet a társaság.Karácsonyfalva úgy ötlött föl, hogy a vadnyugati városnak már olyan sok látogatója lett, hogy jó néhány csoportnak csak délutánra jutott időpont. Nekik eleinte délelőttre a környéken szerveztek kiegészítő programot. Aztán úgy gondolták Kozákék, ők is le tudnák még kötni a gyerekeket egy másik helyszínen.Közben látszott, a téli ünnepkörre foglalkoztatóházat építeni azért is praktikus, mert a vadnyugatot csak tavasztól őszig lehet élvezni. A karácsonyfalvi ház is innen-onnan, biztos ízléssel összeválogatott kellékekből állt össze. Van meseszoba, erre a helyszínre írt és terepasztalon megjelenített mesével. Az udvaron kis házak, külön fiúknak, lányoknak. A főépületbe hatalmas szekrény ajtaján át lehet bejutni. Üzenetet lehet hagyni a Télapónak, ha nincs itthon. Szezonban a belső szobában lehet vele találkozni. Hangja feltűnően hasonlít a seriffére. – Azt a szerepet jobban szeretem. Sokkal több az alkalom a rögtönzésre, itt meg eltakar a szakáll, de azért ezt is élvezem – így Tamás. – A vadnyugat inkább én vagyok, ez pedig Mónika világa. Én vagyok, aki nagyot álmodom, és ő tudja, hogyan lehet szépen megvalósítani.A házaspár az utazáskiállításon találkozott olyan látogatóval%2