Jó a termés, de nincs, aki átvegye - A tőkén maradhat a szőlő

Több borvidékről is felröppent a hír, hogy a pincék leálltak a felvásárlással, a termelők nem tudnak mit kezdeni a szőlőterméssel. Az indokok között emlegetik a túltermelést, a helyhiányt, de azt is, hogy a nagykereskedőket olcsó olasz és spanyol borokkal környékezték meg.A csongrádi borvidéken csütörtök óta tart a „zárlat". A kékfrankos termés felét tudták leadni, tíz termelőnél még körülbelül ötezer mázsa lehet kint ebből a fajtából, a cabernet-ről és a kövidinkáról pedig egyelőre még nem tudni, hogy kell-e – tudtuk meg Pusztai Csabától. A hegyközség elnöke elmondta, kilátástalan helyzetbe kerülhetnek a szőlőtermelők. – Ezek az emberek azért dolgoznak egész évben, hogy boldoguljanak, visszakapják a befektetésüket. Ha nem tudják eladni a termésüket, akkor ez számukra csődöt jelent – mondta el az elnök, aki kiemelte, idén tíz-tizenöt százalékkal lett több a termés, de ez még nem vezethetne oda, hogy ne vegyék át a szőlőt.A pincék számára nincs felvásárlási kötelezettség, a gazdákat a velük kötött szerződés védi. Ezt szüret előtt kellett volna megköti, ám ez rendszerint elmaradt, mivel a korábbi években sosem volt probléma a szőlő átvételével.A felvásárlás befagyasztását Pálfi György is megerősítette. A Csongrádbor Kft. ügyvezetője elmondta, négyhetes szüret után álltak le, mivel a saját szükségletüket már teljesítették, két partnerük közül az egyik már betelt, a másik pedig egy hét szünetet kért. Az ügyvezető hangsúlyozta, a Csongrádbor Kft. eddig is igyekezett szem előtt tartani a termelők érdekeit, ez ezután is így lesz. – Ezerötszáz-kétezer mázsányi helyünk még van. Ha a partnerünk úgy dönt, akkor folytatjuk a felvásárlást, ez a hét második felében derül ki. Tudjuk, hogy mennyi szőlő van még kint a gazdáknál, az a szándékunk, hogy valamilyen módon megoldjuk ezt a problémát. Látjuk a fényt az alagút végén, csak még a módját nem tudjuk, hogy jutunk el oda – vázolta a közeljövőt Pálfi György.A szőlőtermelők hosszú távú megoldása a saját feldolgozás arányának emelése lenne, ám ez nagyon tőkeigényes, ezért – a tokaji borvidéken már működő – termelői pincék, közösségi feldolgozók létrehozása lehet a válasz a helyzetre.