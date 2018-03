Jó helyre kerültek a láncon tartott csongrádi kutyák - galéria

– Tény, hogy tartósan láncon voltak a kutyák, és ilyet nem szabad csinálni. Viszont az is tény, hogy nem soványak, etette őket a gazda – foglalta össze a szentesi állatvédő, Sipos Olga. Azt, hogy az állatok láncon vannak, január elején egy csongrádi lakos jelezte – nem tudni, miért egy másik megyébe – egy kecskeméti szervezetnek. A Bács-Kiskun megyei állatvédők szétnéztek Csongrádon, de azt mondták, rendezze a sorsukat a helyi önkormányzat. A csongrádiak nem tudtak azonnal lépni, szinte mindig tele van a gyepmesteri telepük. A körülmények továbbra sem változtak, a gazda pedig jelezte: együtt kíván működni, lemond az állatairól.– Valóban nem lehet láncon az állat, ezt törvény mondja ki. Azonban azt is, hogy a gazdának meg kell akadályoznia a szökését. Mindkét szempontnak meg kell felelni. Az önkormányzatnak be kell tartani a fokozatosság elvét, nem lehet egyből elkobozni a kutyát. Bár zsúfolt a csongrádi gyepmesteri telep, a helyiek tulajdonképpen rákényszerültek, hogy bevigyék oda a tanyáról az állatokat – magyarázta Sipos Olga, aki végül maga is részt vett az ebek elszállításában.Mivel az ügy gyorsan elterjedt az interneten, Juhász László csongrádi jegyző egy közleményben igyekezett megnyugtatni a közvéleményt. Szerintük a panaszos alapítvány nem segített megoldani a helyzetet, viszont a környező telepeken és alapítványoknál sem volt azonnal szabad hely. A napokban azonban Csongrádon és Szentesen sikerült elhelyezni a kutyákat, amelyek most az új gazdáikra várnak.