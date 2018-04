Kányádi Sándor, Szabó Lőrinc, Tisza, tea és jugókifli: tömegrendezvény lett a hajnali versmondás

Hajnali versolvasók a csongrádi Tisza-parton. Innen nyílik a legszebb kilátás a folyóra.

Fotó: Csongrádi Könyvtár

Fotó: Csongrádi Könyvtár

– 35 példányt vittem a szövegből, egy kolléganőmnél is volt még tizenvalahány, de sok embernek nem jutott. Hatvan-hetvenen jöttünk össze – mondta a szerda hajnali Tisza-parti villámcsődületről Illés Péter , a csongrádi Csemegi Károly Könyvtár igazgatója.A résztvevők között voltak általános iskolások, de felnőttek is szép számmal, a vízirendőrség előtti kis téren. – Úgy szoktuk, hogy a szöveget előbb sorról sorra összeolvassuk, majd versszakonként ismét, és végül együtt, a végére akár meg is lehet tanulni – mondta az igazgató. A most elmondott két vers: Kányádi Sándor: Április hónapja, Szabó Lőrinc: Hajnal. „Legyek a hajnal, ha nincs többé álmod, / Sötétben az égő gyertyafény, / Holnap is én legyek a láthatárod, / Szívedben vigasz, ha nincs remény. / Legyek a napfény a felhőtlen égen, / Az éjszakában a csillagod, / Találjam meg a lelked a szélben, / Ha időnként bárhol elhagyod" – szavalta az alkalmi kórus a Tisza felé fordulva.Innen nyílik a legszebb kilátás a folyóra a kanyar miatt, és itt van olyan hely, ahol több ember is elfér. Annak idején azért is ide szervezték az első versmondást, mert a vízirendőrség adott áramot a hangosításhoz. Aztán kiderült, nincs szükség hangfalakra.A szavalás után forró teát és „jugókiflit" kaptak a versolvasók. Ezt itt így hívják, a kilencvenes évek elején ide áttelepült pékek készítették először, aztán mások is. Frissen sütötték erre az alkalomra.