Keller János a nagyapja mellett szerette meg a szőlőművelést - Zongoratanár nyerte a csongrádi borversenyt

Otthon érzik magukat nála

A tisztaságot és a természetességet tartja a két legfontosabb szempontnak.

Fotó: Frank Yvette

Hajnalban kezd

Keller János a szőlőben. Gyerekkorában eldöntötte, ezt fogja művelni. Fotó: Frank Yvette

Az intéznivalókat nem szereti

„Aki ezen az ajtón belép, szárazon nem ússza meg" – ez áll az ajtó fölött Keller János csongrádi tanyáján. Ahogy behajtjuk az ajtót, láthatóvá válik mögötte a felirat folytatása: „Mög hát!" Nagyon szépek a betűk. A falon máshol is műalkotások, stukkók és szekkók. – Ezeket nem én rendeltem – emeli föl a kezét Keller János. – Egyszer nálam járt Balikó Gyula a tanítványaival. El kellett mennem, itt hagytam őket. Utóbb szóltak, hogy leverték a vakolatot, és már dolgoznak is, nem tudtam mit. Amit elkezdtek a tanítványok, folytatták a mesterek, ahol volt még hely. Ilyen lett.Keller Jánosnál 1975 óta érezhetik ennyire otthon magukat, akik a csongrádi művésztelepre jönnek dolgozni. Akkor, egy rendezvényen János zongorázott, ebből az alkalomból barátkozott össze az alkotókkal. Járt már itt – a teljesség igénye nélkül – Nagy Gábor, Dienes Gábor, Csáki Róbert, Eszik Alajos, Aknai János. Bogányi Gergely zongoraművész is megfordult már a tanyán. A jó baráti beszélgetések és az idilli hangulat kedvéért jönnek, de többen szüret idején a munkából is kiveszik a részüket, János szerint tisztességgel. Ők is vonzódnak ahhoz a szépséghez, amelyet a gondozott kert látványa ad. A gazdának pedig ez az élete.– Az első darabot nyolcadikos koromban vettem, a nyári keresményemből, 5000 forintból. Itt egy ugyanekkora, de vályogból való ház állt – halljuk Jánostól a fatörzsből faragott asztalnál. – A nagyapám mellett a kertben dolgozva, gyerekkoromban döntöttem el, hogy szőlőt fogok művelni, gyümölcsöt termesztek. Aztán, hogy a zeneiskolába jártam, és elkezdtem zongorázni, kiderült, hogy ahhoz is van tehetségem. Lett zongorám is otthon, és tényleg szívesen játszottam. A gyulai Erkel Diákünnepeken szerepelve első díjat is hoztam. Ott figyelt föl rám Kerek Ferenc zongoraművész, és hívott a konzervatóriumba. Nehéz volt dönteni, mentem, de a kert mindig fontos maradt.Keller János zongoraművészként végzett, és ahogy kortársai, példaképként tekintett Kocsis Zoltánra, Ránki Dezsőre, Schiff Andrásra és Jandó Jenőre, de nem lett előadóművész. Tanít a csongrádi zeneiskolában. Tizenöt évig a tisztiklub volt a főállása, és mellette engedték, hogy tanítson. Aztán az a honvédségi állás megszűnt, és maradt az iskola. Hogyan lehet ilyen polgári állás mellett gyönyörűen rendben tartani és gyarapítani 1150 négyszögölnyi kertet, szőlőültetvényt és 300 gyümölcsfát?– Én hajnaltól itt vagyok, télen is. Amikor sikerült elérni, hogy déltől legyenek óráim, maradt elég időm arra, hogy itt is dolgozzam. A kert egy időben jóval többet hozott a konyhára, mint a pedagógusi bér.János családos ember, két gyermekük született, két unokájuk is van már. A kertben többféle barack, szilva, alma terem, kékfrankos és kék bakó fajtájú, valamint vagy ötvenféle csemegeszőlő. A lugasok között kardvirágok. Fia komlót is termeszt, és sört főz, valamint pálinkát is készítenek, és díjakat nyertek a párlataikkal az ongai Quintessence Pálinkaversenyen. János 25 éve vesz részt borversenyeken, a csongrádin viszont nem olyan régóta. – Amikor klubvezető voltam, az első borversenyünk megrendezéséhez kértem Pálfi György szakmai tanácsait. Tőle utóbb sokat tanultam a borról. Én magam inkább máshol indultam, nemrég itthon is neveztem.János bora tavaly is szépen szerepelt a helyi versenyen, idén az ő kékfrankosa kapta a legtöbb pontot a zsűritől és a közönségtől. Mivel azonban nem rendelkezik úgynevezett egyszerűsített boradóraktárral, tehát nem lehet tőle vásárolni, nem az ő itala viseli a Csongrád Város Bora címet. – Korábban is szóba került már, hogy miért nem intézem el. Volt idő, amikor belevágtam, megnéztem, hogyan lehetnék őstermelő. A rengeteg intéznivaló láttán úgy döntöttem, ebből egyelőre nem kérek.A bor nem attól finom, hogy kereskedelmi forgalomba hozzák, hanem attól, hogy szakértelemmel és odaadással készítették. A tanár úr a tisztaságot és a természetes folyamatokat tartja a legfontosabbnak a pincében, ahol fahordók állnak és demizsonok. Odafönn, a szobában pedig pianínó, rajta pálinkák sora, fölötte Liszt Ferenc portréja. Körben jó néhány kép a művész barátoktól, és nagyon sokféle használati és dísztárgy, aranykori rendben. János végül válaszol arra a kérdésre is, amely elkerülhetetlen: – Pálinkát nem iszom. Baráti társaságban, beszélgetve szinte mindig bort, és tisztán. Pedig inkább sörös vagyok...