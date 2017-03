Keresztbe tett a bürokrácia a halászoknak és a sportolóknak

– Nem vagyunk a sport ellen, sőt – magyarázta a csongrádi serházzugi holtág tulajdonosa, Domokos István . – A víz magánkézben van, de az elmúlt években meg sem fordult a fejünkben, hogy kitiltsuk onnan a kajakosokat, kenusokat. Viszont most tőlük, a másik féltől várnánk toleranciát – mutatott rá.A holtágon három klub edz, a történet, amelyről szó van, a Facebookon kezdett terjedni. Ott tette közzé az egyik társaság, a Csongrádi Kajak-Kenu Club, hogy elkezdték volna az alapozást, de ez lehetetlen, mert nem szállhatnak a vízre, a Kurca szentesi szakaszára kell átjárniuk evezni. A tulajdonos Serház-zug Kft. ugyanis olyan feliratokat helyezett ki a parton, amelyekben arra kérik a sportolókat: ne szálljanak vízre, a sportolásukkal „ne zavarják a halállomány biológiai tevékenységét". Hajdú László klubelnök szerint a sportolóknak, ha törik, ha szakad, meg kell kezdeni az alapozást március 15-én, ezért nagyon rosszul érintette őket a tiltás.Az úgynevezett bőrhídtól a vasúti hídig nyúló 64 hektáros holtág az ezredforduló táján került magánkézbe. Azóta az ország tíz leggondozottabb vize lett belőle, állítja Domokos István. Mindig arra törekedtek: a hajóban ülő és a horgász férjen meg békében egymással. Idén sem lett volna súrlódás, ha a bürokrácia nem szól közbe. Többnyire március elején halásszák le a vizet, akkor még nem edzenek, így nem ütközik a két érdek.Most is úgy tervezték, hogy pár nap alatt kiveszik a vízből a tájidegen fajokat, és onnantól megy minden a szokott módon. A halászati jog 15 év után tavaly lejárt, októberben újra megpályázták. Eltelt öt hónap, még nem kaptak pozitív választ. Azt mondja, az országban 22-en vannak hasonló helyzetben. Most a papírra várnak. Két dolog eshet meg. Nem kapnak időben engedélyt, a víz felmelegszik, a munkát nem tudják elvégezni, az állományban visszafordíthatatlan folyamatok indulnak el. Vagy vízre mennek az evezősök, a part felé űzik például a busákat, ekkor ugyancsak sikertelen lesz a halászok próbálkozása.Ezért kérték, hogy egyelőre ne lapátoljanak a holtágon. Esetleg az történik, ami mindeninek a legjobb lenne: megjön a papír, a három klub tagjai türelemmel kivárnak legfeljebb két hetet, és újra béke lesz. Addig meglátása szerint akár az önkormányzati tulajdonban álló közeli holtágon is készülhetnének a szezonra. Szerinte az, amit a városban beszélnek, miszerint azért húzódik-halasztódik az engedély kiadása, mert „magas helyen valaki kinézte magának" a holtágat, nem valószínű. Bízik abban, hogy őt mint tulajdonost védi a törvény, valószínűleg inkább a szokásos bürokratikus ügymenet elszenvedői lettek.