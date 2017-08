Későn jött az eső, sok helyen szenved a növény a vízhiány miatt: van, ahol már sárgul a kukorica

– Kukoricából csak 40-50 százalékos termés várható. Az eső olyan későn jött, hogy most már az özönvíz sem mentené meg – prognosztizálta Kispál Ferenc, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Csongrád megyei elnöke. – A kép vegyes. Vannak szép kukoricaterületek és olyan táblák is, amelyek még csövet sem hoztak. Sajnos Csongrád megye nem sok esőt látott az elmúlt fél évben. Mintegy 200 milliméter csapadék hiányzik.

Kispál Ferenc hangsúlyozta, a tartós hőség is sokat ártott a növénynek.



– Három-négy napot még kibírt volna a kukorica 40 Celsius-fokban, de ilyen sokáig tartó kánikulában szinte megfőtt – jegyezte meg Kispál Ferenc.

– Sok helyen már beindult az érés. Ott a mag már nem fejlődik, a kukoricacső kicsi maradt. A termés szinte értékelhetetlen lesz az ilyen területeken.

A NAK Csongrád megyei elnöke elmondta, gabonából is mintegy 20 százalékkal kevesebb termett idén a megyében. A termésátlag 4,6 tonna per hektár, az őszi árpáé pedig 5 tonna körüli.

– Az én kukoricám a lehető legjobb földben van. Ez meg is látszik – tudtuk meg Horváth Ferenc eperjesi gazdálkodótól. – Látom, hogy sok helyen már sárgul a kukorica. Nekem csak a forgóban. Egyébként a 2,4 hektáros területem szép zöld, még az alsó leveleknél is. Szerencsére Eperjest a jég is elkerülte, így az sem okozott eddig gondot. Tavaly 12,5 tonna hektáronkénti termésem volt. Idén valószínűleg nem lesz ilyen jó, a tartós hőség miatt.