Készül a szezonra a Körös-torok

Nem kapnak belépőkártyát a körös-toroki üdülőtulajdonosok, hiszen szabályosan úgyis csak a házaik alatt parkolhatnak, máshol tilos lesz. Egyebek mellett ilyen témákról is szó volt azon a csongrádi fórumon, amelyet az üdülőterülettel kapcsolatban tartottak a vállalkozóknak és a nyaralótulajdonosoknak.



A tavalyi fórum azért maradt el, mert akkor még várták a pályázatok elbírálását. A területről lapunk korábban többször beszámolt: felújításokra összesen 300 milliót költhet a város. Bedő Tamás polgármester a közelmúltban tartott fórumon kiemelte: október óta a városellátó helyett a Homokföveny üzemelteti az üdülőterületet, a szövetkezetbe állandó dolgozókat vettek fel.



Tavaszra felújítják a volt honvédüdülőt, az egykori kiskempinget parkolóként és rendezvénytérként egyaránt használják majd, utóbbi cél érdekében erős világítást szerelnek fel. Vágtak ki fákat, de ültettek is. A nyárfasort is rendbe kell hozni, de erre már csak az idei szezon után kerítenek sort.