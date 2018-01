Két csongrádi autó kötött ki a bontóban: nem lehet évekre lefoglalni az utcán a parkolóhelyeket

– Jobban járt volna a tulajdonos, ha magától behozza a járművet, még az is lehet, hogy kapott volna egy kis pénzt érte – magyarázta Csongrádon a Széchenyi úti autóbontó tulajdonosa, Molnár Zsolt. Az önkormányzat vele kötött szerződést, erre a telepre szállítják be ezentúl azokat a járműveket, amelyek rontják a városképet.Közel egy éve alkottak a városatyák rendeletet erről. A csongrádiak megelégelték, hogy pár autót évek óta az utcán tárol a gazdájuk anélkül, hogy egy métert is menne vele (2017. március 31.:). A Tisza-parti városban nem állnak tömegesen az utcán a használaton kívüli gépkocsik, de az a kevés is bosszantó lehet, tudtuk meg Molnár Zsolttól. Egyet tavaly májusban a Szemere Bertalan utcából, egy másikat pár napja a Hársfa utcából vittek be.

– Az önkormányzat először a rendszám vagy az alvázszám alapján megkeresi a tulajdonost, és felszólítja, hogy kezdjen valamit az autóval. Páran hallgattak a jó szóra, egyelőre két esetben kellett nekünk eljárni. A lakótelepen a környékbeliek gratuláltak, örültek, hogy felszabadult végre egy parkolóhely – osztotta meg.Ha nem megy érte a gazda, az önkormányzat fél év után – bár a fehér Ford ezt már jóval túllépte – megpróbálja eladni a járművet. A tárolásért a telep naponta 200 forintot kap a helyhatóságtól.A Fordnak mohás a motorházteteje, a Suzuki ablaka ki tudja, mióta volt letekerve – mutatta Molnár Zsolt.