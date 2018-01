Két házból áll Csongrád legújabb utcája

A Délibáb utca folytatásában lévő Aranyág utca az itt élők reményei szerint egyszer házakkal lesz tele, és aszfaltot is kap. Fotó: Králik Emese

– Az utcának a nevét mi, lakók találtuk ki, a képviselő-testület elfogadta az ötletünket – mondta Csongrád Bokros városrészében Hon Melinda. Az utca, ahol élnek, egyelőre egészen biztos, hogy a legrövidebb az egész városban, de talán az országban sincs sok hasonló. Mindössze két házból áll: Melindáék és velük szemben a testvéréék élnek ott. Eddig helyrajzi számokra kapták a leveleiket. Jól csengő, kellemes nevet szerettek volna adni az utcának, mesélte. Az arany színként is nagyon szép, és a bőség jelképe, illetve egy országos alapítvány is ezt az elnevezést kapta. Segíteni, jótékonykodni pedig Melindáék is szeretnek, tudtuk meg.

Annak érdekes története van, hogy miért kellett elnevezni a bokrosi közterületet a Délibáb utca folytatásában. A decemberi testületi ülésen döntöttek az ügyben, akkor mondta Fábián György képviselő: a két új házat a Délibáb utca 1. szám előtti részen húzták fel. – Nem lehetett folytatni a számozást, esetleg csak mínusz számokkal, de az természetesen a humor kategóriája lenne – magyarázta.