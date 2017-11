Két nap kevés a személyes ügyintézésre - dolguk végezetlenül távoznak a szolgáltatótól az emberek

A két szolgáltató más-más napokon, de ugyanabban az irodában fogadja az ügyfeleket. Hetente csak két alkalommal: egyszer délelőtt, egyszer délután. A csongrádiak szerint ez az idő nagyon kevés, illetve az sem segíti a gördülékeny ügymenetet, hogy egyszerre csak egy dolgozó ül bent. Ezekre a helyiek évek óta panaszkodnak, lapunk is többször foglalkozott a témával.

Néhány ügyféllel együtt a régi galéria földszintjén várakozott, hogy bejusson a gáz- és az áramszolgáltató irodájába. – Ma biztosan sikerül. Egy fél óra van hátra, de mindjárt én következek – tette hozzá. Mások azt mondták: gyakran előfordul, hogy hasztalan ülnek a folyosón, dolguk végezetlenül távoznak. Még úgy is, hogy az ott dolgozó munkatársak nagyon készségesek, a zárási idő előtt akár két perccel is behívják, aki következik, szögezte le egy idősebb nő.A választ a Nemzeti özművek Zrt. (NKM) áramszolgáltatója, a DÉMÁSZ kommunikációs csoportjától kaptuk: a szolgáltató társaságai a kommunikáció tekintetében is egységesek, ezért a válaszuk egyaránt vonatkozott a földgáz-, és az áramszolgáltatásra. Szerintük a közművek ügyfelei szinte teljeskörűen intézhetik az áram- és gázszolgáltatással kapcsolatos ügyeiket telefonon és online – akár a nap 24 órájában. A gyors és költségmentes digitális csatorna előnyét már minden negyedik ügyfelük felismerte. Ha mégis elkerülhetetlen a személyes intézkedés, telefonon időpontot kérhetnek, akkor biztos nem kell várni.