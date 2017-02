Két órán át törte a jeget a hajó Csongrádnál - galéria

Jani a kompon



Hétfőn a Tisza felső szakaszán, Tiszacsegénél a zajló jég elsodort egy kompot az éjjeliőrrel együtt. A férfit katonai helikopterrel mentették ki. Jani néhány nap alatt ismert ember lett az internet révén, egy szegedi videós Szabadítsátok ki Janit! címmel rövid filmet is készített az esetről, amelyet két nap alatt 60 ezren néztek meg. Hétfőn a Tisza felső szakaszán, Tiszacsegénél a zajló jég elsodort egy kompot az éjjeliőrrel együtt. A férfit katonai helikopterrel mentették ki. Jani néhány nap alatt ismert ember lett az internet révén, egy szegedi videós Szabadítsátok ki Janit! címmel rövid filmet is készített az esetről, amelyet két nap alatt 60 ezren néztek meg. A film elérhető lapunk internetes oldalán, a www.delmagyar.hu-n is

A hajó csütörtökön érkezett, tegnap reggel két órába telt neki összetörni a kemény felszínt. A munkát sokan fényképezték, videózták. Egy drón is lebegett a folyó felett.– 1981–82-ben egy jégtörő hajón dolgoztam, Tápénál, akkor nem volt ilyen jég a Tiszán – mondta Torma Imre, a piroskavárosi általános iskola technikatanára. – A hetedik osztálynak épp most tanítom a gépeket. Amikor meghallottam, hogy törni fogják a jeget a kompnál, elhoztam őket. Ennél szemléletesebb példa nem kell.Jó lenne, ha a jég minél kevesebb kárt okozva vonulna le, olvadna el. Kozák Péter igazgató úgy látta, felhívásuk – mindenki figyelje és erősítse meg a folyón lévő mólója rögzítését – nem mindenkihez jutott el. Csongrád térségében is láttak a vízügyesek jég által kimozdított úszóművet. A vízügyi igazgatóságnak csak arra van lehetősége, hogy felhívja a veszélyre a figyelmet, a kár a tulajdonost terheli. A Tiszának nem lehet benyújtani a számlát.