Kevés pénzből kell kihozni háromfélét

Ez a költség akkor érinti majd a családokat, ha egy ovis vagy iskolás nemcsak ebédet, hanem napi több étkezést kér. Erről a közelmúltban döntött a képviselő-testület.Azért drágul, mert középiskolában az ebéd, általánosban a tízórai és az uzsonna normatívája változik, mutatott rá Fábián György képviselő, aki szerint a korábbi árból nem lehetett kihozni az ételt. Felszólalt egy szülő is, egy külső bizottsági tag. Hekkel Zoltán azt mondta, több szülő őt azzal kereste meg: az étel nem finom, pedig korábban azt ígérték nekik, javul a helyzet. Bedő Tamás polgármester tudja, hogy sok kritika éri a gyermekétkeztetést.– A nyári Erzsébet-táborokban 1250 forintot számolhattunk el naponta. Ugyanabban a konyhában, ugyanazok az asszonyok főztek, ég és föld volt a különbség. Azt is hozzátenném, hogy remélem, a menzafelelős kormányzati ember, aki kitalálta a fűszertilalmat, egyszer átgondolja, hogy semmit nem ért el vele – fejtette ki. Ugyanakkor arra bátorította a témát felvető édesapát: bármikor, előzetes bejelentés nélkül menjen be a menzára, és kóstolja meg, mit főztek. Havasi Jánosné képviselő szerint a gyerekek ízlése is befolyásolja, milyennek értékelik az ételt.