Keveslik a bevallott vendégéjszakákat

Legalábbis ezzel próbálkoznak a városházán, minderről decemberben döntött a képviselő-testület. A terv az, hogy legfeljebb akkora összegre, amelyet – egyébként a törvényi kötelezettségüknek megfelelően – lerónak, pályázhatnának a városházán, abból pedig a saját szálláshelyüket fejleszthetnék. Azaz megoldhatják belőle a festést, korszerűsítést, vásárolhatnak eszközöket.



Nagy reményeket nem fűz az ágazat kifehérítéséhez Somogyi Árpád képviselő. – Tulajdonképpen azt kérjük, hogy legyenek törvénytisztelők, és amit eddig is be kellett volna, vallják be. Ezt valakinek eddig is ellenőrizni kellett volna, erre nem ártana odafigyelni – jelentette ki. Ezzel egyetértésben mondta Bedő Tamás polgármester, hogy aki egyáltalán nem akarja bevallani, azt a helyi kezdeményezés valószínűleg más gondolkodásra készteti.



Feltehetőleg költői kérdésnek szánta, hogy valaki ugyan komolyan gondolja-e a tavalyi 13 ezer bejelentett csongrádi vendégéjszakát. Ha a négynapos Körös-toroki Napok több ezer vendégére gondolunk, ez a szám egész biztosan nem fedi a valóságot. Fábián György akár még további támogatást is el tudna képzelni, mert szerinte csak így lehet a vállalkozásokat ösztönözni. Arra, hogy történt-e változás, egy év múlva visszatérnek.