Kézbe vették a csongrádi szatír ügyét

Egyre kevesebbet lehet felügyelet nélkül látni azt a csongrádi férfit, aki a Széchenyi utcai ABC környékén zaklatta rendszeresen a nőket. Megírtuk: évek óta nem tudnak mit kezdeni azzal a fogyatékkal élő emberrel, aki a bolt környékén él a családjával, a napjai egy részét az utcán tölti, zaklatja az arra járókat, mutogatja a nemi szervét (2018. február 23.: Pénzügyekről és kezelhetetlen szatírról is szó esett az ülésen).



A helyiek ugyan tisztában vannak azzal, hogy a fiatalember csak részben van annak tudatában, mit csinál – ez azonban érthető módon nem nyugtatja meg a fiatalabb vagy idősebb nőket, sőt, olykor gyereklányokat, akiket obszcén mondatok kíséretében környékez meg. Úgy tudjuk, fizikailag ugyan nem bánt, a viselkedése viszont nagyon megijeszti a nőket. A csongrádiak időnként az interneten is hangot adnak a felháborodásuknak.



Információink szerint az ügy rendeződni látszik. Február óta állítólag sokkal többször jelentették a férfi felbukkanását a helyi rendőrkapitányságon. A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság kommunikációs osztálya ezt nem tudta megerősíteni, mindössze azt írták: „az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény alapján nem áll módjuk választ adni".



Ami tőlük telik, a gyámhivatal is megteszi, de konkrétumokat tőlük sem kaptunk. „Az érintett személy mentális problémákkal élő, beteg ember, aki cselekvőképességet érintő gondnokság alatt áll. Súlyosan fogyatékos, tehát személyiségi jogainak védelme miatt sajnos nem áll módunkban részletesen ismertetni azokat az intézkedéseket, amelyeket a gyámhivatal megtett annak érdekében, hogy a betegségéből adódó tetteit megelőzzük a jövőben" – írta a Csongrád Megyei Kormányhivatal sajtószolgálata.