Kiköltöztek a természetbe, kertváros épült köréjük - Orosházi kolónia is van a csongrádi Körös-torokban

Rászólt a betörőkre, megálltak

– Ha már ott van az a sorompó, jó lenne zárva tartani, hogy arról ne hajtsanak be ide kocsival, ne poroljanak – mondja Kozák László. A Körös-toroki strand alsó végén, a csónakleeresztő pálya betonján áll, horgászik, kutyakísérettel. Orosházi, 1994 óta jár ide, nyaralója a parton áll. Pont szemben van a túloldalon a Körös torkolata.Vadregényes panoráma, de ez nem az őstermészet. A torkolat 1864-re került ide, a szabályozások nyomán. A befolyó Körös lassú, a Tisza gyorsabban jön, de itt megtorpan, a torkolat előtt leteszi a hordalékát. Ennek köszönhető a több száz méter hosszú tengerpartszerű homokpad, ami a fő vonzerő, régóta. Az önkormányzat nemrég pályázatot nyert, 300 millió forintból fejleszti a Körös-torokot. Többek között az úthálózatot, rendezvénytereket alakít ki, kerékpártárolót, mert egyre többen járnak ide pihenni. Itt tényleg nagyon jó, ezt mindenki, akivel találkozunk, elmondja. Ám arról is van véleménye mindenkinek, ahogyan Lászlónak, hogy lehetne még jobb. Az ember pihenni megy a természetbe a városból, aztán elkezdi a közvetlen környezetét kényelmesebbé alakítani. Lesznek szomszédai, akik ugyanezt teszik, a maguk ízlése szerint. Eltelik tíz év, és olyan élethelyzetekkel lehet találkozni, mint egy városban. A bejárathoz közeli részen a forgalom is városi, egymást érik a vendéglátóhelyek, már kézműves sört is mérnek. Beljebb csöndesebb a környék. Változatos kinézetű és korú, aranyos vityillók, aszfaltút, fekvőrendőrökkel. Nyilván véletlen, hogy ottjártunkkor csak orosháziakkal találkoztunk, mert a közel négyszáz nyaraló tulajdonosai sokfelől járnak ide. Az utóbbi időkben elkelt házak zömét szentesiek vették meg. A legnagyobb dilemma természetesen itt is az, hogyan fér össze a pihenő és a szórakozó ember.– Van házirend, amit minden tulajdonos megkap. Csak nem mindenki olvassa el – ez Simonovics János véleménye.– Ez a rész pihenőövezet. Ha az ember fölnyitja a kocsija csomagtartóját, bömbölteti a zenét – ráadásul úgy, hogy a nyitott ajtóból pont a szomszéd irányába terjed a hang –, akkor előbb-utóbb rászólnak. Nekem tavaly az infarktus után beépítettek egy hálót, azóta nehezebben viselem a dümdümöt. A fekvőrendőröket se véletlenül tették le, mert voltak, akik százra is felgyorsítottak itt.János negyven évet vezetett, sofőr volt, élete nagyobbik felében a Volánnál. 1985- ben keresett a feleségével olyan helyet, ahol üdülőt lehetne építeni. Előbb a szentesi Tisza-partot nézték meg, ott javasolta egy ismerős, jöjjenek át Csongrádra. Azonnal megtetszett ez a füzes. Az oszlopon álló nyaralót saját kezűleg építette, régebben kőművesekkel is dolgozott. Amikor volt rá lehetőség, a 25 méter hosszú, 12,5 méter széles területet is megvette, azóta nem kell bérleti díjat fizetni. – Eldöntöttem, ha nyugdíjas leszek, ide kiköltözünk tavasszal, és addig maradunk, amíg nem fagy. Így is lett. Haza, Orosházára csak látogatóba járunk. Ha kell valami a boltból, bemegyünk Csongrádra. Sétálunk a parton, elbeszélgetünk, elsütögetünk a szomszédokkal. Horgászni is jártam, de idén még nem voltam. Egyelőre nem váltottam engedélyt, mert tavaly alig fogtunk halat.A Körös-toroki Napok koncertjei idején is maradnak. Már csak azért is, mert ha nem lennének itt, az érkező fiatalok sátrat vernének a portájukra. Kerítés nincs. Sövény volt régebben, de az áradás idején megfogta a műanyag szemetet, így János kivágta. A hangosan, hajnalig bulizó fiataloknál jóval kevesebb bosszúságot okoz az áradás.2006-ban ugyan elérte a víz az épületet, hetven centi magasan állt benn, de csak a tapétát kellett lecserélni, mert addigra minden bútort állványokra pakoltak. Ha valami probléma van, az üdülőterület gondnoka, Bottyán István azonnal jön. Neki szólt János akkor is, amikor elkapta a huszonegy nyaralót feltörő fiatalokat. – Öt percre ugrottunk be a városba. Ahogy jövünk vissza, látom, bele van törve a kulcs a zárunkba – idézi fel az esetet János. – Körülnéztem, mert gondoltam, a közelben vannak még, és láttam is, ahogy az egyik nyaralóból jönnek lefelé. Megláttak. Futni kezdtek, de utánuk szóltam, álljanak meg, nem bántom őket. Meg is álltak... Jöttek a rendőrök. Aztán kétszer is át kellett mennem a szegedi bíróságra, amikor az ügyet tárgyalták. Harmadszor az lett volna a program, hogy a fiúk elnézést kérnek. Oda már nem mentem el: tőlem nem vittek el semmit. Most azért menjek el megint oda egy napra, fizessem a parkolást? Én itt jól érzem magam. Az önkormányzat is gondot visel az üdülőterületre, és a polgármestert is becsülöm, mert ő mindig igyekezett és igyekszik is segíteni, bármi problémánk van.János egyik szomszédja szintén orosházi, szintén gépkocsivezető. Kollégák voltak. – Egyszer meghívott minket ide, sütögetni, és megtetszett a hely. Ez a nyaraló elhanyagolt volt, bonyolult tulajdonviszonyokkal. Eladó lett. János, aki évekig itt is nyírta a füvet, szólt, én pedig megvettem – mondja Kovács János, aki feleségével együtt nagy munkában volt, pakolt, takarított. – Otthon van egy 800 szögöles hobbikert. Azt kiadtam bérbe, mert csak a dolog volt vele. Hát most ide is egyelőre dolgozni járunk, tatarozni kell a házat. Úgyhogy én most még nem is láttam a Tiszát, pedig három napja itt vagyunk. Talán majd később.