Kipakolták a sufnikat, 30 tonna üveg jött össze

– Olyan üvegek kerültek elő a sufnikból, padlásokról, amelyekre szerintem már a gazdája sem emlékezett, hogy került oda, és lehet, hogy még 3 forint 30 filléres ár volt rajta – fogalmazott tegnap Csongrád polgármestere, Bedő Tamás.



Véget ért az a háromhetes kampány, amelynek az Életmentő üveg nevet adták. Az volt a cél, hogy 100 tonna üveget gyűjtsenek a helyiek. Ha sikerül, a fürdő kap ajándékba egy defibrillátort (2017. február 20.: Életet menthet az újrahasznosítható hulladék Csongrádon). Csanytelek, Felgyő és Tömörkény is csatlakozott. A megcélzott mennyiség harmada jött össze, de ezzel is nagyon elégedettek, hallottuk a Csongrádi Víz- és Kommunális Kft. igazgatójától, Versegi Lászlótól.



– Egy országos hulladékgazdálkodási terv előírása szerint Csongrádon évente kellene 100 tonna üveget összegyűjteni. Kíváncsiak voltunk, egyszerre összejön-e ennyi – magyarázta.



Az egy hétre vetített közel 10 tonnás átlagra nem panaszkodhatnak, úgy tűnik, lehet a város lakóit ösztönözni a környezettudatosságra. A programot máshol is kipróbálják. Az életmentő készüléket a cég a szolgáltató Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft.-vel vásárolta félmillió forintért.



A Körös-toroki Napokra bérletet, a helyi színjátszók előadására szóló jegyet és még ki tudja, hányféle ajándékot sorsoltak ki azok között, akik fotót készítettek arról, ahogy bedobják az üveget a gyűjtőbe. Túri Zsófiáék másfél ládával vittek, ők otthon egyébként is szelektíven gyűjtik a hulladékot.



– Tanyán élünk, befőzök, nem sok üveg kerül nálunk a szemétbe, de amit fölöslegesnek találtunk, most leadtuk. Nagy szerencsénk volt, egy vacsorajegyet és egy fürdőbelépőt is nyertünk.