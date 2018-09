Kőleves és csudakáposzta is főtt Csongrádon

A Szüreti Hétvégén a káposztáé volt a főszerep, a csaknem negyven bográcsban a káposzta minden formában felbukkant, a hagyományos töltött káposzta mellett főtt frankfurti kőleves, cigánykáposzta, káposztavariációk három féle káposztával, édes káposztába göngyölt gomba és újragondolt toros leves is. A bográcsok körül lábatlankodó gyerekeket pedig népi játszótér, foglalkoztató és lovaglás is várta.

A főzők évről évre változnak, vannak visszatérő csapatok is, de sokan először kóstoltak bele a káposztafőző verseny hangulatába. Csenki Mihály és csapata Kemencéről érkező barátait látta vendégül, ők hagyományos töltött káposztát készítettek. A barátságuk már több mint tíz éve tart, ilyen jó hangulatban jobb főzni is. A kondér kevergetése közben elmondták, jövőre is biztosan részt vesznek majd a káposztafőzésen.

Szivák Tamás és barátai is első alkalommal főztek a Szüreti Hétvégén, bár már sok főzőversenyen megfordultak, azt mondták, ha jó a banda, akkor mindegy, hogy mit kell készíteni. Ők „pucor káposztával" próbálták elvarázsolni a zsűrit, de elsősorban saját magukat.

Az este végére kiderült, ki forgatta legügyesebben a fakanalat és kapta meg az Aranybográcsot. Egyedi kategóriában a Bokrosi Hagyományőrző Egyesület lett az első egy lecsóágyon töltött káposztával, kreatív kategóriában a Cserfesek csapata savanyúkáposzta-fasírtja sült tarjával és dinsztelt káposztával nyerte el leginkább a zsűri tetszését, hagyományos kategóriában pedig a Csongrádi Kertbarát Klub „csudakáposztája" lett az első. Különdíjat kapott a Vadnyugati város bundás káposztája, a Csongrádi Kertbarát Klub a legmagasabb pontszámért, a különleges névért a kőleves, a legszebb terítésért a Stop Autósbolt és a Csongrádi Kertbarát Klub vehette át, az Amatőr Királyi Szakácsklub Vándordíját pedig a Bokrosi Hagyományőrző Egyesület nyerte.

Gergely Ildikó szervező elmondta, nagyon készülnek, hiszen jövőre jubilál a fesztivál, különleges programmal készülnek majd a tizedik Szüreti Hétvégére.