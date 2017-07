Körös-torok: óránként 120 forintra nő a parkolási díj

Beléptetőkapukat szerelnek fel a csongrádi Körös-toroknál, ezeknél az eszközöknél kell majd fizetni a parkolásért. Erről tegnap rendkívüli testületi ülésen döntöttek a képviselők.



Eddig az üdülőterület környékén minden személyautótól napi 800 forintot kértek, függetlenül attól, meddig marad. Újdonság, hogy ezentúl a gáton kívül, a mentett oldalon hétköznapokon ingyen lehet majd megállni, szombaton és vasárnap azonban reggel 8-tól egész napra 800, 16 órától 400 forintot kell fizetni. Bent, az üdülőterületen három kijelölt helyen lehet majd hagyni az autót. Ezért óránként 120 forintot kérnek – hétvégén is, éjszaka is. Egyelőre pénzérmével, később bankkártyával, bankjeggyel, mobiltelefonnal is lehet majd rendezni a költségeket, mondta Juhász László jegyző. Aki gyakran jár strandolni, és sokáig szokott maradni, annak érdemes lesz inkább a 10 ezer forintba kerülő, korlátlan behajtást lehetővé tevő bérletet választani. Az üdülőtulajdonosoknak nem kell fizetniük, nekik házanként 4 belépő jár az önkormányzattól.



A sorompókat a napokban kezdik felszerelni, de csak augusztus 15-étől élesítik.



A szezon, ezzel együtt a fizetési kötelezettség jövő évtől május 1-jétől szeptember 30-áig tart. A parkolókat a városellátó üzemelteti.