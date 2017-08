Körös-toroki Napok: négynapos nonstop buli, ahová évek óta visszajárnak - fotók

Mozgó hivatal a fesztiválon



Akár a vízparton is megújíthatják a fesztiválozók a személyi igazolványukat. Idén is kitelepült a járási hivatal, a megyei kormányhivatal ügyintézésre szolgáló buszát, illetve az adóhatóság standját tegnap mutatták meg a sajtó munkatársainak. Csongrádon megújult a járási hivatal Justh Gyula és Kis-Tisza utcai épülete, erre a Csongrád Megyei Kormányhivatal hazai, saját és uniós forrásból több mint 150 millió forintot fordított. Minderről Zakar Péter, a kormányhivatal igazgatója és Farkas Sándor, a térség országgyűlési képviselője tájékoztatta a megjelenteket.

– Nyolcadik alkalommal vagyok ezen a Körös-toroki Napokon. Tulajdonképpen hazajövök Csongrádra: itt tanultam, a Bársony-középiskolában – árulta el a csongrádi kempingben az öcsödi Vég Bence. – Nagyon szeretek itt lenni. A hangulat kitűnő, a víz kellemes, a homok forró. Az esti bulik páratlanok, szinte minden koncertet meg fogunk nézni, minden műfaj jöhet – vetítette előre.– Ez a harmadik év, hogy bérletet vettem a Körös-toroki Napokra – hallottuk a Jászberényben élő Vígh Istvántól. – A 2015-ös buli nemcsak a zene miatt emlékezetes, hanem a barátnőmmel is itt jöttünk össze. Az egyik faházban csattant el az első csók, azóta is együtt vagyunk. Sok fesztivált kipróbáltam, de a csongrádi jött be leginkább. A mérete még éppen megfelelő, az árak megfizethetők, a hangulat nagyon jó – magyarázta a fiatal férfi.CSütörtökön kezdődött az idei fesztivál, vasárnap estig tart. Minden évben több ezer fiatal bulizik itt. A nagyszínpadon ma 19.30-tól a BSW, után a Bëlga, majd a Punnany Massif lép fel. Aki eddig nem vett napijegyet, a helyszínen 3990 forintért kaphat, ezzel minden koncertre és tánctérre bemehet. A gyerekeket és a családokat naponta ingyenes programokkal várják. Pénteken 14 órától egészségügyi szűrés, 17 órától pedig a Lagunában Szabó Norbert Ádám arról mesél, milyen élmény volt 85 nap alatt átkajakozni az Atlanti-óceánt.