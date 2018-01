Kupleráj volt egy csongrádi lakásban: átengedte barátnőjének a lakást ˝dolgozni˝

A vádirat szerint a vádlott nő édesanyjával és testvérével élt egy önkormányzati lakásban Csongrádon, és tavaly novemberben magához fogadta egy régebbi ismerősét. A beköltöző nő elmondta, hogy prostituált, korábban Svájcban is dolgozott, és most Csongrádon is ugyanazt szeretné csinálni. A megvádolt nő odaadta neki a telefonját, amivel regisztrált egy internetes párközvetítő oldalon, ahol a szexuális szolgáltatását hirdette. A lakásban több férfit is fogadott. Az ingatlant továbbadó asszony ellen épület rendelkezésére bocsátásával elkövetett prostitúció elősegítése miatt emeltek vádat.