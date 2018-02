Lefestenék a bökényiek a csőszobrot

– Ebben a városban születtem, nagyon sokáig Szegeden éltem, de tíz éve visszajöttem Csongrádra. Személy szerint nekem is kedves ez a szobor – mutatott a Bökény városrészben lévő alkotásra Kovács Klára. – Most, hogy megszépült a környezete, tényleg ráférne egy festés.



Szerintem a lakótelepen élők ragaszkodnak hozzá annyira, hogy benne lennének egy kis társadalmi munkában – fejtette ki. Losoncziné Bakró Andrea pedig felidézte: személyesen ismer egy ma már nagyon idős, 90 év körüli férfit, aki hegesztőként dolgozott, és annak idején részt vett a szobor összeállításában.



– Mindig mondta nekem, hogy ha a Bökényben járok, majd ő jusson eszembe a szobor láttán. Ez így van a mai napig – árulta el.



A Bökényben álló alkotás Mihály Gábor szobrászművész tervei alapján készült 1985-ben. Eredeti címe Kapcsolatok, ezt azonban nem tudja mindenki a helyiek közül. Még akkoriban a „bélcsavarodás" becenevet kapta, a csongrádiak jórészt ma is így emlegetik.



Állítólag annak idején nem tetszett a helyeiknek, a város részben ezért is igyekezett emészthető magyarázattal szolgálni, miszerint a három cső a munkásság, a parasztság és az értelmiség összefogását jelképezi. Akármit is jelent, úgy tapasztaltuk: a csongrádiak ha nem is a szépsége, de a különlegessége miatt ma már a Bökény szerves részének tartják, ragaszkodnak hozzá.



A most folyó Zöld város projektben megújították a Kapcsolatok környékét, a fémelemekről viszont itt-ott már pereg a festék. Ezt a napokban a testületi ülésen hozta szóba az egyik képviselő, Fábián György. Ha kell, akár a lakótelepen élők maguk ragadnak ecsetet, lefestik a művet, mondta. Nem kell ahhoz szépnek lennie egy alkotásnak, hogy egy közösség a magáénak érezze. Így vannak a bökényiek is a Kapcsolatokkal: ragaszkodnak hozzá.