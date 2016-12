Lefújták a székely kapu tervét

– Az élet velejárója, hogy fákat ültetünk és vágunk ki – kommentált csütörtökön a képviselő-testületi ülésen egy, a csongrádiakat foglalkoztató ügyet a város polgármestere, a független Bedő Tamás. – Ha ültetünk húsz fát, az senkit nem érdekel, ha kiveszünk négyet-ötöt, felrobban az internet – mondta. A szépen rendbe hozott gimnázium homlokzata elől kivágtak néhány fenyőfát , mert annak idején túl közel ültették a falhoz, takarta azt. – A születés és a halál minden élőlény, így a fák egyik jellegzetessége, kár a dolgot túldimenzionálni – támasztotta alá a véleményt Somogyi Árpád független képviselő. A grémium tagjai utaltak rá, hogy a többi, még meglévő fenyőt is eltávolítják, hiszen a városkép szempontjából jelentős homlokzatot kár bármivel eltakarni. Éppen ezért azt sem tartják feltétlenül jó ötletnek, hogy – erről lapunk is beszámolt – magánszemélyek székely kapu állítására kezdtek pénzt gyűjteni. Hiszen annak sincs sok értelme, hogy eltűnnek a homlokzatot takaró növények, aztán meg ismét eltakarják, de már egy kapuval. – Amíg nincs döntés a dologról, kár is gyűjteni – indokolta a polgármester. – Hasonló felvetés már a 90-es években is volt – kért szót Fábián György (MSZP). – Akkor Ráday Mihály véleményét is kikértük, nem támogatta a kezdeményezést. A szecessziós épület eredeti, Ybl Lajos-féle tervében kerítés, kapu nem szerepelt, ezeket később építették a gimnáziumhoz.Az ünnepi ülésen idén a piroskavárosi iskola diákjai Seres Róbert vezetésével vittek karácsonyi hangulatot a díszterembe. Az év családja kitüntetést Kátai-Urbán Jánosék vehették át, őket tavaly lapunk az adventi, alapítványunk által támogatott családok között mutattuk be.