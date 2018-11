˝Legalább addig sem a gép előtt ülök˝: a 14 éves csongrádi természetfotós szerint türelem és szerencse kell a jó fotóhoz

Ember a természetben. Tomi begyűjtött pár tollat a darvak videózása után.

Fotó: Koncz Miklós

– Korábban szinte egyáltalán nem figyeltem a színekre vagy a kép megkomponálására, ez azért már változott. Igyekszem odafigyelni az alapvető dolgokra, mint az aranymetszés, a komplementer színek vagy drónfotózásnál a vonalvezetés. De szerintem attól lesz jó a kép, ha egyedi, ha van benne valami eredeti. Ehhez sok időt kell kint tölteni terepen, és persze szerencse is kell

A célom, hogy én legyek az Év Ifjú Természetfotósa a Varázslatos Magyarország pályázaton. Eddig minden évben harmadik lettem az „Ember a természetben" kategóriában, remélem, ezt sikerül megnyernem idén

​Fotó: Koncz Miklós

Egyelőre csak hobbiként – ahogy ő fogalmaz, egy komoly hobbiként – tekint a természetfotózásra Koncz-Bisztricz Tamás.Édesapja is foglalkozik fényképezéssel szabadidejében, tőle „kapta el" Tomi a fotózás iránti szenvedélyt.Fontos számára a természetvédelem, természetjárás, így adta magát, hogy ezt választotta témájául. – Ebbe beleszerettem, ezt szeretem csinálni. Hétvégenként és szünetekben reggeltől naplementéig a természetben vagyok. Felüdülés kint lenni, legalább addig sem a gép előtt ülök vagy a telefont nyomogatom – vallja a fiatal fotós.Bár még mindig csak tizennégy éves, úgy gondolja, sokat fejlődött.– beszélt a hobbijáról Tomi.A fiatal fotósnak rendre idősebbekkel kell összemérnie magát, de már egyre inkább megszokott jelenség, hogy a díjátadókon két felnőtt között egy tizennégy éves srác mosolyog. A számos elismerés közül a legutóbbi, a Lenergy – Év Természetfotósa pályázaton ifjúsági kategóriában szerzett második hely az egyik legfontosabb. – Erre vagyok a legbüszkébb, de szintén fontos az Agrofotón „Állattenyésztés" kategóriában szerzett első helyem vagy az, hogy a most is díjazott „Élet bölcsője" című fotóm lett a National Geographic honlapján a nap fotója.– beszélt a jövőről a fotós.Tomi elmondta, nem tervezi, hogy hivatásszerűen a fényképezéssel foglalkozzon, de mindenképp olyan foglalkozást választ majd, amely közel áll a természethez. Továbbra is járni akarja a vidéket, hogy elkapja a legjobb pillanatot.