Lesz, aki nem fog örülni, de átépítik a csongrádi kutat

– Most vettem ezt a csizmát, jó talpa van, ebben biztosan nem fogok csúszkálni – mutatta nevetve a csongrádi Szent János kútnál Sándor István . – Mindennap jövök vízért, nagyon szeretjük az ízét. Eddig gyalog jártam, de vásároltam ezt a szép biciklit, most már hamarabb megjárom. Óvatosnak kell lenni a kút környékén, az biztos! – mosolygott az idős férfi.Nem véletlenül jött szóba a dolog, azt kérdeztük tőle, a fagyos időben hogyan szokta megközelíteni a város egyik legnépszerűbb kútját. A csongrádiak nagyon szeretik az artézi kútjaikat, télen-nyáron hordják belőlük a vizet.A Szent János térit tavaly szépen rendbe hozták, padokat, kerékpártárolót raktak le, nyáron virágok díszítették. Viszont a decemberi testületi ülésen egy hiányosságra hívta fel a figyelmet Máté Attila önkormányzati képviselő. A víz szétcsapódik, és megfagy, ezzel valamit kezdeni kell.– Sózza a városellátó, de ez nem orvosolja teljesen a problémát. Át kellene építeni, ám tavaly, amikor felvetődött ez az ötlet, azok közül sokan, akik ide járnak vízért, tiltakoztak. Azt mondták, nem férne a csap alá egy nagyobb ballon – emlékezett vissza. Szerinte viszont ez nem lehet mérvadó, az emberek biztonsága a fontosabb. A műemlékvédelemmel egyeztetve meg kell találni azt a megoldást, amivel a csongrádiak is elégedettek, és a vízpermetnek is útját lehet állni.