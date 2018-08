Lovagavatással kezdődött a csongrádi borfesztivál, irsai lett a fesztivál bora - nézze meg fotókon!

Fúvószenekari kíséret mellett kezdődött meg pénteken a 21. borfesztivál Csongrádon. A Szent Vince borrend felvonulása után Bedő Tamás polgármester beszédében azt mondta: jó döntés volt új helyszínre hozni a fesztivált.Farkas Sándor, az Agrárminisztérium államtitkára köszöntőbeszédében utalt a 2017–2018. év időjárásának rendkívüliségére, de hangsúlyozta, ennek ellenére elfogadható termés várható az agráriumban. A borfesztivállal kapcsolatban elmondta, reméli, hogy szép barátságok szövődnek majd egy pohár jó csongrádi bor mellett.A hagyományokhoz híven új borlovagot is avatott a Szent Vince borrend, ebben az évben Gyovai Szabolcsot fogadták tagjaik közé. A fesztivál borát is kihirdették, ez idén egy fehérbor, a Szabó Manufaktúra Irsai Olivérje lett.Szombaton gyerekprogramokkal és koncertekkel folytatódik a borfesztivál, fél négykor meseelőadás várja a kicsiket, ötkor Oszvald Marika és az Operett Voices ad műsort, 18.20-kor Pál Dénes, 19.30-kor Oláh Gergő, este kilenckor pedig a Bagossy Brothers Company lép fel.Vasárnap Soltész Rezsőt és a Mystery Ganget hallhatják a fesztiválozók, hétfőn pedig a Black Five lép fel a 21. Csongrádi Borfesztiválon.