Már 3 milliót hitelezett az önkormányzat: behajtják a menza-tartozást a csongrádi szülőkön

Batka Katalin unokája jó étvágyú kislány, nem válogatós. A többieknek is illene kifizetni, amit megeszik a gyerek, mondta a nagymama.

– Két gyermeket neveltem, ma már unokáim vannak, soha meg sem fordult egyikünk fejében sem, hogy ne fizessünk az étkezésért – közölte Batka Katalin a csongrádi Galli-iskola kapujában. – Akinek olyan az anyagi háttere, azt segítse az önkormányzat, de akiről kiderül, hogy egyszerűen csak nem akar fizetni, attól szerintem be kell hajtani – tette hozzá. Egy édesanya szerint nagyon csúnya dolog néhány szülő hozzáállása, és attól tart, előbb-utóbb a többségen hajtja majd be valahogy a pénzt a város. – Milyen eljárás már az, hogy megeszi a gyerek az ebédet, jóllakottan hazamegy, és a szülei mindezért egy fillért se fizetnek? – háborgott Ildikó.

Csongrádon a Gazdasági Ellátó Szervezet biztosítja a közétkeztetést, naponta több mint 1000 adagot főznek. Márciusban 4 millió forint fölött volt az az összeg, amelyre az intézmény hiába várt az óvodások és iskolások szüleitől. Az önkormányzat szociális irodája személyesen keresett meg mindenkit, a helyzet kissé javult, de még a tanév elején is közel 3 millió forinttal voltak adósak. Intézményenként ez így néz ki: a piroskavárosiban 580, a Galliban 743, a Széchenyiben 245, Bokroson 614, a Sághyban 370, a gimnáziumban 163, a kollégiumban 190, az óvodákban 27 ezer forint lóg a levegőben. Azaz sok olyan szülő van, aki nehéz helyzetbe került, valamiért nem tud fizetni – de jó néhány olyan is, aki megtehetné, de nem akar. Információnk szerint azért, mert rájöttek, hogy az önkormányzat keze meg van kötve, nem egyszerű a családokon behajtani a tartozást. A város azonban megtalálta a megoldást.– Lehet, hogy eddig mi csináltunk valamit rosszul, de be kell látni, hogy nem görgethetjük tovább a tartozást, a semmiből nem tudunk főzni – mutatott rá Bedő Tamás polgármester. – A tartozásokat adók módjára nem tudjuk behajtani, de arra van lehetőség, hogy végrehajtón keresztül szerezzük vissza a pénzt. Különösen a hosszú ideje fennálló kintlévőségre figyelünk majd oda. Mindenkinek be kell látnia, hogy aki nem fizet, a többitől is elvesz – jelentette ki. Az önkormányzat mindezt fizetési meghagyással vagy bírósági úton fogja érvényesíteni.