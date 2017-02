Matuzsálemnek számít a 21 éves labrador

Tudta?



A világ valaha ismert legidősebb ebe egy Bella nevű labrador retriver volt, 2008-ban pusztult el, 29 éves korában. Erről akkor azt írták, hogy „203 éves korában hunyt el"

Murányi László Zsigája ˝kiakasztja˝ a kutyák és emberek életkorát összehasonlító mércéket. Fotó: Králik Emese

Az oltási könyv első bejegyzése 1998. december 9-i dátumú. Az akkor már másfél éves labradort a szentesi menhelyről hozta el Murányi László – Nekünk mindig volt kutyánk, komolyabb is. Az unokákra való tekintettel választottuk a labradort, mert tudtam, hogy az nyugodt, gyerekszerető fajta – mondja a gazda.– Nagyon szimpatikus volt a menhely hozzáállása. A vezető, Négyesi Ferencné ragaszkodott hozzá, hogy ne én, hanem ő hozza el a kutyát, mint kiderült, azért, hogy körülnézzen, jó helyre kerül-e. Egy hónap múlva visszajött, megnézte, minden rendben van-e. Később, amikor Szentesen jártam, én mentem be hozzá, hogy beszámoljak arról, Zsiga, köszöni szépen, jól érzi magát Csongrádon.Zsiga az elmúlt két évtizedben összesen háromszor volt beteg, mindhárom alkalommal kullancstól, de segített az állatorvos. Az ízületei már nem úgy szolgálnak, mint régen, de most is rohangál, és elkíséri a családot mindenhová, ahova menni kell, nagyon szeret a szőlőben. A fogai is jók.

– Száraz tápot ritkábban kap. Inkább azt szereti, ami a konyhán megmarad, de nem eszi meg, amit nem szabad. Szófogadó, pedig nem is foglalkoztam vele külön. A legalapvetőbb dolgokat tudja: hol a helye, mi az a füttyjel, amire minden körülmények között ide kell jönnie. Nem volt vele soha semmi gond, a vendégekkel is barátságos, és amikor beszélek hozzá, mindig a szemembe néz. Látszik rajta az igyekezet, hogy meg akarja érteni, amit mondok. Biztosan az is sokat számít, hogy egy 8 éves, izgő-mozgó foxival van együtt. Kinn laknak az udvaron – ad jellemrajzot a 21 éves Zsigáról Murányi László, aki hivatását tekintve szintén rekordernek számít: 1990 óta önkormányzati képviselő Csongrádon.A 21 év kutyaéletben nagyon sok. Az általánosan elterjedt számítás szerint egy év náluk annyi, mint nálunk hét. Az összevetés eredménye függ attól is, hogy kisebb, közepes vagy nagyobb testű kutyáról van szó. A méricskélésnek sok értelme még sincs, és ezt épp Zsiga példája igazolja. Az egyik ilyen átszámító honlap mércéje csak 16 évig mér. E szerint egy 16 esztendős nagy testű kutya már olyan öreg, mint egy 120 éves ember.