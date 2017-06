Meghallgatta az edző kérését a szövetség: mégis kapnak támogatást a csongrádi úszók

Fábián Vince a gyerekekkel. Másfél hónap után megenyhült a szövetség, ami nem csak a csongrádiaknak jó. Fotó: Bakos András

– Május 15-én érkezett az értesítés, azóta megkötöttük a szerződést is – hallottuk Fábián Vince csongrádi edzőtől. A Poseidon Úszóegyesületet – és mintegy hatvan másik hazai klubot is – rosszul érintett idén tavasszal, hogy az aranyjelvényes támogatás megítélésére új szabályt vezetett be a sportág szövetsége. E szerint az az egyesület kaphat ebből, amelynek legalább tizenöt jelvényes szintet elért versenyzője van . A csongrádi csapatnak tíz jelvényes versenyzője van.

Vince levelet írt a szövetségnek, méltányosabb szabályokat kért. Lapunknak elmondta, 2013-tól kaptak támogatást a szövetségtől, ahogyan fejlődtek az úszók, és jobb eredményeket értek el, egyre többet. Ebből eszközöket vettek, fizették belőle az uszodabelépőket és a medence bérletét, később egyenpólót, rövidnadrágot rendeltek. Más programból kaptak támogatást a szövetségtől, a város is segíti őket, és helyi szponzoraik is vannak, de jobb eredményeik miatt a jelvényes pénzre is számítottak. Az is fontos érv volt, hogy a tao bevezetésével a látványsportágak és a többi mozgásforma között megnőtt a különbség, ami az anyagiakat illeti. Ez azzal is járhatott, hogy egyes úszó gyerekek vízilabdásként folytatták. Abban a sportban több költséget át tud vállalni a szülőktől az egyesület.A szövetség, meghallgatva a csongrádi kérést, úgy változtatott a szabályon, hogy tizenöt helyett elég tíz jelvényes sportoló ahhoz, hogy járjon a versenyzőnkénti 77 ezer 500 forintos támogatás.